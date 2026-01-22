TVB「獎老」做街市長期受精神脅迫 被斥醜又老：要脅投訴到炒我
現年34歲的「阿七」吳嘉儀，因擔任《開心無敵獎門人》「獎老」入屋。去年初她宣布離巢，轉行做街市賣菜，更化身街市KOL直播帶貨，售賣貨品包括蔬果、海鮮、禽肉等食品，十號風球仍堅守九龍城街市風雨不改，毅力令人佩服。日前阿七突然在Instagram限時動態，發文自爆遭網絡欺凌，不但「長期被精神脅迫」，有人更「不斷要脅要投訴到開除我」。
「阿七」吳嘉儀大呻長期遭受欺凌 提出四大指控
阿七透露有人長期人身攻擊、不實誹謗她，她提出四大指控，指被斥「醜人多八怪 已經去到場場人身攻擊」；又有人指斥她「話我自己掏銀包送禮物係唔公平」、「話我年紀大 年齡歧視」、「話我用加貨鼓令你隻耳有問題」。阿七呻：「不斷以言語脅迫因為唔根據她/他個人要求，就投訴到我被開除 造成本人沉重精神壓力。」阿七透露現時工作順利，只是想制止網絡欺凌，勸對方「回頭是岸」。
阿七曾公審老公無家可歸淚灑人前
阿七並非首次在網上呻委屈，2023年8月她與圈外男友「豬仔」Leo拉埋天窗，但新婚不久已亮紅燈，在社交平台大爆被老公趕出家門，被改密碼鎖無家可歸，更淚灑人前，幸好後來關係得以修補。