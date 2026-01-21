《咒術迴戰》《我推》《芙莉蓮》新章　連《判處勇者刑》登陸Viu

踏入2026年，日本動畫界迎來一場充滿熱度的競爭！四部風格迥異的現象級作品——《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》、《葬送的芙莉蓮 第二季》、《我推的孩子》第三季，以及異軍突起的《判處勇者刑》同時佔據話題中心，各自以壓倒性的話題度與獨特魅力，掀起跨越次元的高熱度討論，每部都足以成為觀眾的本季追番，香港觀眾即可透過Viu緊貼進度。

《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》

《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》是《咒術迴戰》動畫第三季的全新篇章，故事設定在五條悟被封印的背景下，反派羂索（假夏油傑）在澀谷事變後發動覆蓋日本全境的大型咒術生存遊戲！ 羂索的終極目標是通過這場遊戲，積累大量咒力與戰鬥，以實現「天元」與全人類的同化，強制推動人類進化。

本季主角團虎杖悠仁等人主要有兩大目標：一是尋找解除五條悟封印的方法；二是救出被迫捲入遊戲，例如伏黑惠姐姐津美紀等人。 值得一提的是，電影《劇場版 咒術迴戰 0》主角乙骨憂太作為當前最強戰力回歸！他表面上受高層委託處決虎杖，實則為執行五條悟的任務協助主角團，更在仙台結界展現一打四的壓倒性實力，令粉絲相當期待動畫版的演繹！

《咒術迴戰》累計發行量超過1億5000萬本（含電子版），是全球最暢銷的漫畫作品之一，其影響力更已滲透到大眾日常生活和旅遊經濟中！

《葬送的芙莉蓮 第二季》

承接第一季結尾，《葬送的芙莉蓮 第二季》講述芙莉蓮與弟子費倫、戰士修塔爾克在結束一級魔法使考試後，繼續向大陸北方前進；他們此行的最終目的，是抵達位於大陸最北端、原魔王城遺址的「靈魂長眠之地」，芙莉蓮希望在那裡再次見到已故勇者欣梅爾的靈魂，彌補未能好好瞭解他的遺憾。第二季首集便上演了高能劇情：三人遭遇了能封印魔法的「封魔礦」，在無法使用魔法的情況下陷入危機，考驗著團隊的應變與信任⋯⋯

憑著上季的高人氣，《葬送的芙莉蓮 第二季》開播後隨即引起全球熱話，由人氣歌姬milet 演唱的全新片尾曲《The Story of Us》亦成為了動漫迷的熱播新曲！本季的核心魅力在於探討「長壽精靈」與「短壽人類」對時間感知的差異，通過旅途中的相遇與離別，讓芙莉蓮更深刻地理解人類的情感與生命的價值。動畫版更對原作中篇幅不長的戰鬥場面進行了強化效果，令視覺和壓迫感都更加精彩，值得期待！

《我推的孩子》第三季

《我推的孩子》第三季劇情對應漫畫的「中堅篇」，新生B小町即將爆紅、阿奎亞繼續以全方位藝人身份活動，黑川茜則作為實力派女演員穩步前進。然而為了追查母親星野愛和前世醫生吾郎死亡的真相，黑化的露比變得不惜一切，將謊言作為武器，在演藝圈中奮力向上爬；阿奎亞因擔心親近之人重蹈母親覆轍而刻意與他人保持距離，但這種疏遠反而傷害了身邊的人⋯⋯與此同時，失蹤已久的莓Pro前任社長齊藤壹護的回歸，也將推動復仇主線進入新階段。

《我推的孩子》本季復仇主線全面加速，露比從天真偶像轉變為以謊為劍的復仇者，與阿奎亞的目標匯聚，劇情將從偶像成長更直接地轉向懸疑復仇！此外，阿奎亞、有馬佳奈、黑川茜三人間複雜的情感糾葛，因阿奎亞的「保護性疏遠」而變得更加虐心和充滿張力。

《判處勇者刑》

《判處勇者刑》講述在罪案頻發的絕望世界裡，重刑犯面對的終極懲罰不是死刑，而是成為「勇者」！這些被稱為「懲罰勇者」的囚犯會被刻上聖印，獲得不死之身，但代價是被永世束縛在最前線，不斷與魔王軍戰鬥、死亡、再復活，直到勝利為止。

因「弒殺女神」罪被判刑的前聖騎士團長賽羅領導著一支由小偷、詐欺師、恐怖分子等人組成的「懲罰勇者9004隊」，一次任務中，隊伍意外得到人稱為最強兵器的「劍之女神」泰奧莉塔，賽羅被迫與她簽訂契約，二人為求生與復仇，開始在戰場與後方勢力的陰謀夾縫中掙扎。

作為一部新番動畫，《判處勇者刑》憑借高規格製作和獨特題材，開播後人氣迅速攀升，作品顛覆了「勇者」的傳統形象，將英雄塑造成被社會拋棄、用不死之刑折磨的囚犯，這種暗黑暗奇幻的基調，結合戰場上的絕望感與人性掙扎，構成了作品的核心魅力。主角團每位成員都是能力出眾但性格有缺陷的罪犯，劇情將著重刻畫他們如何在絕境中利用各自的「犯罪才能」相互配合、掙扎求生，人物關係與化學反應絕對是劇情的一大看點。