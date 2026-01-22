前港姐季軍慶祝50歲生日狀態極佳　嫁飲食商人變過億闊太養尊處優

1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia，而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女，不時在社交平台分享日常生活。日前袁彩雲迎來50歲生日，她與成班朋友大搞Party慶祝，非常熱鬧！

Keep得好！（IG@colourcloud）

袁彩雲好Fit！（IG@colourcloud）

一家三口幸福美滿。（IG@colourcloud）

袁彩雲同囡囡。（影片截圖）

分享保養秘訣。（影片截圖）

分享保養秘訣。（影片截圖）

袁彩雲開Party慶祝50歲生日

相中所見，袁彩雲一行近20人在餐廳慶生，現場以大量氣球佈置，還準備了兩個蛋糕，囡囡Alycia陪在身邊一起許願吹蠟燭，不少網民都留言送上祝福，又大讚正式「入五」的她保養得宜，狀態極佳！在德國出生長大的袁彩雲精通德語、法語、英語、粵語及國語，曾奪得1996年香港小姐季軍及國際親善小姐，雖然她在劇集中以飾演配角為主，但她與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新的一段戀情就備受關注。2006年兩人被影到一起打高爾夫球，更多次傳出好事近的消息，但有傳因袁彩雲嫁入豪門心切，經常高調公開感情事令胡家反感，最後兩人拍拖僅僅半年就分手。

開Party慶祝。（IG@colourcloud）

囡囡Alycia陪在身邊。（IG@colourcloud）

倒數「入五」！（IG截圖）

完全唔似50歲！（IG@colourcloud）

不時拍片分享OOTD。（影片截圖）

做Gym！（IG@colourcloud）

聚會！（IG@colourcloud）

袁彩雲嫁飲食商人榮升過億闊太

分手後不久，袁彩雲就與現任老公Anthony在朋友介紹下相識，她曾在接受訪問時透露當年獲TVB安排出席在溫哥華舉行的大型節目，工作結束後，眾人到Anthony的餐廳食飯，亦是她第一次見到對方，雙方感覺都不錯。之後兩人開始約會，更展開異地戀，直至2009年在溫哥華秘密註冊結婚，同年於香港舉行婚禮。據知Anthony在加拿大經營7間餐廳，身家過億，婚後袁彩雲隨老公定居溫哥華，並在2013年誕下囡囡Alycia，一家三口幸福美滿。

袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下認識，兩人在2009年結婚，婚後定居溫哥華。（微博@袁彩雲）

為囡囡慶祝生日。（IG@colourcloud）

帶囡囡返港。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

老公同囡囡都有同行。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

袁彩雲大曬Hermès手袋。（IG截圖）

貴氣十足。（IG@colourcloud）

袁彩雲不時在家中拍片，意外令豪宅曝光。（影片截圖）

大屋樓底極高，空間感十足，盡顯氣派！（影片截圖）

至少有三層。（影片截圖）

樓底極高。（影片截圖）

陽台。（IG@colourcloud）