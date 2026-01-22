陳百祥爆梁朝偉求白龍王為父醫病　竟續命三年：見孫兒出世便去世

76歲「阿叻」陳百祥近年時常拍片保持人氣，又進攻小紅書打入內地市場。近日他邀請內地朋友到訪豪宅，與太太「秀姑」黃杏秀一起出鏡，除了騷出家中的跑馬房、泳池，養番狗的富貴生活外，阿叻介紹風水魚時，提到張國榮的錦鯉竟跟住主人一齊逝去，又爆出梁朝偉的父親靠白龍王贈予的一個蘋果和蓮蓬續命！

阿叻爆張國榮30條錦鯉全緊隨主人離世

阿叻透露，張國榮離世前一個月，請阿叻和譚詠麟到他家中，將所有錦鯉都送給阿叻，「那一天他死了，這些魚都全部死，都跟他走。真的真的，30多條，全一起死，魚就跟着你的運氣了。」

梁朝偉爸爸靠白龍王續命三年

阿叻家中供奉了佛像，他透露秀姑拜觀音，自己則是天主教徒，但也是「白龍王」的徒弟。他指1976年透過中間人認識了白龍王，獲收做徒弟，連劉德華都是他引薦見白龍王。阿叻直言，梁朝偉的爸爸曾靠白龍王續命，他說：「梁朝偉的爸爸，甚麼醫生驗，都說最多只有兩個月的命就沒有了。（梁朝偉）叫我帶他去求龍王，龍王給他一個蘋果、一個蓮蓬，回去給他爸爸，吃了蘋果，一個星期後，咽氣甚麼都沒有。他的願望是，他說我想看到我的孫兒出世，三年後他兩個孩子出世，看完了孩子後，自然地去世。」梁朝偉無兒無女，相信是梁妹妹的孩子，阿叻坦言是他直接帶梁朝偉見白龍王，為何會出現這樣的神奇的事他也解釋不了。

黃杏秀年輕時患病導致不孕

阿叻透露為何不與秀姑生孩子。他指有很多理由，其一是秀姑拍電視劇《十三妹》期間腹痛，初以為是經痛，三個月後發現原來盲腸穿了，手術做了半年才完成，「所以她甚麼都割掉了，她很多東西都沒有的，空空的她，所以不能夠生孩子。」阿叻指因為秀姑無法生孩子，故養很多馬、貓和狗，「把她的母愛都放在這裏。」

