91歲羅蘭與張國強飲茶精靈擺Pose　去年跌傷入院雙腿現凹痕惹擔憂

現年91歲的羅蘭是無綫（TVB）最年長的女藝人，去年她現身劇集《金式森林》宣傳活動時撐着拐杖，步伐緩慢，行路需要人攙扶，而且記性明顯變差，竟將劇集名讀錯成「黑色森林」，還被發現雙腳近小腿位置有明顯凹陷，身體狀況令人擔憂。其後羅蘭姐接受《香港01》訪問時透露數月前在家中跌傷入院，並留醫住足八日。早前胡楓94歲生日，羅蘭姐亦激罕缺席，但日前張國強就相約羅蘭姐飲茶，並曬出合照，寫道：「她認真教我如何擺姿勢拍照😄🥰」相中所見，兩人一時托腮、一時嘟嘴，又大擺心心pose，相當精靈！

羅蘭姐台上台下都要撐住拐杖。（陳順禎 攝）

羅天宇和陳浚霆一左一右，扶住羅蘭姐行到大會早已準備的椅子坐下。（陳順禎 攝）

多人攙扶住羅蘭姐坐低，怕佢跌倒。（陳順禎 攝）

張國強相約羅蘭姐飲茶。（IG@kkcheungkwokkeung）

大擺Pose影相。（IG@kkcheungkwokkeung）

好精靈！（IG@kkcheungkwokkeung）

羅蘭曾在家中跌傷入院住足8日

去年10月羅蘭姐出席《金式森林》宣傳活動時，台上台下都要撐住拐杖，步伐蹣跚，其後《香港01》聯絡上羅蘭姐，她透露數月前曾在家中跌傷入院，並要留醫做不同身體檢查：「嗰次跌親，而家手臂仲有少少痛，幾個月前跌倒嘞。嗰朝早七點，屋企電話響，我發茅趕出去聽電話，哎吔，趕到去廳度，我就成個人撻咗喺廳。」羅蘭姐指當時好痛，無法自己起身，故吩咐工人姐姐立刻致電999召喚救護車入院：「醫生照過晒好多嘢，佢話好啦，咁第二日返嚟做物理治療，住咗8日，畀咗好多藥膏我，早又搽、晚又搽吓咁囉。」

羅蘭姐透露數月前為聽一個電話，搞到喺屋企客廳跌倒，急召救護車。（陳順禎 攝）

雙腳小腿位置有明顯凹痕，原來只係襪頭箍得太緊，冇事。（陳順禎 攝）

《金式森林》。（影片截圖）

其實羅蘭姐都係MVP嚟。（《金式森林》截圖）

羅蘭解釋雙腿現凹痕原因

羅蘭姐又指自己身體出現不同痛處：「你唔知佢乜嘢痛㗎，好地地瞓醒冇事喎，但忽然間有一朝佢又腳痛喎。一講起痛呢，唉，個個朋友都話係咁㗎嘞，而家我哋咩年齡呀，呢度痛嗰度痛，佢鍾意就痛，唔鍾意就唔使痛，真係。」對於腳踝出現凹痕，羅蘭姐就解釋：「嗰套戲服嚟，自己對襪頭箍得太緊 ，冇事，嚇親人！」她否認有腳部水腫或是靜脈曲張等問題，就連老年人常見的「三高」都沒有，各項指數正常未有超標。

羅蘭獲提早慶生。（IG圖片）

羅蘭與胡楓是多年好友。（Facebook圖片）

胡楓和羅蘭對緋聞得啖笑。

胡楓與羅蘭曾在《一屋老友記》合作。（劇照）

近年羅蘭姐不少好友離世，周驄離世好傷心。（陳順禎攝）