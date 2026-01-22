Brooklyn炮轟碧咸夫婦有疑點　1重點證Victoria絕無拒絕設計婚紗

「萬人迷」碧咸（David Beckham）一家，跟大仔Brooklyn夫婦自去年8月開始傳出不和，日前Brooklyn在IG發布長達6頁的聲明，揭開與父母不和的內幕，更指控父親碧咸生日拒見新抱Nicola Peltz及婚禮前逼簽棄權書，不和面升級，事件引起全球關注食花生，同時提醒大家切勿跟車太貼。

碧咸一家與大仔Brooklyn夫婦自去年8月開始傳出不和。（IG圖片）

Nicola結婚前與Victoria 關係不錯。（IG圖片）

Brooklyn在聲明中指責父母「邀請他過去認識的女人」進入他的生活，試圖破壞他和Nicola的關係。（IG圖片）

「紫天椒」曾大讚碧咸夫婦是好父母

Brooklyn在聲明中指責父母，「邀請他過去認識的女人」進入他的生活，試圖破壞他和Nicola的關係，並認為父母控制他和他的生活。有不少網民在搜尋關於Brooklyn前度的期間，發現曾公開與Brooklyn拍拖4年的嘉兒莫蕊茲 (Chloe Moretz) 曾在訪問中提及碧咸夫婦。

「紫天椒」嘉兒莫蕊茲 (Chloe Moretz) 曾公開與Brooklyn拍拖4年。（Getty Images）

嘉兒曾在Andy Cohen主持的節目中被問及碧咸夫婦相處的點滴，嘉兒對兩人有讚無彈，更大讚Victoria：「她真是個了不起的人，我非常欣賞她的職業操守，也很喜歡她的品牌。我覺得他們一家人都很棒！」更認為碧咸及Victoria是很好的父親及母親，而這是最重要的事。不過她亦表示由於Brooklyn屬於碧咸家族，當兩人感情亮紅燈時，會吸引大批傳媒追訪，這亦間接令她感到困擾。

嘉兒莫蕊茲 (Chloe Moretz) 大讚碧咸夫婦是好父母。（Getty Images）

Nicola婚紗其實早在結婚1年前開始製作？

Brooklyn在聲明中指控母親Victoria突然取消為Nicola製作婚紗的承諾，導致愛妻必須緊急尋找替代方案。根據《People》報道，Nicola曾接受《Vogue》訪問時，透露在婚禮舉行近1年前，早與Valentino接洽，而結婚當日的新娘造型是與前Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli的團隊進行了至少一年的討論後才最終確定的。換句話，Nicola在婚禮舉行1年前已經開始構思婚紗及新娘造型，行動拆穿了對外稱很想穿上奶奶Victoria設計的婚紗的假話。不過有網民認為，外國人結婚設計數件婚紗都不出奇，只是事實跟Brooklyn在聲明所講的有明顯出入。

Nicola曾在訪問中表示婚紗是跟Valentino團隊進行了至少一年的討論後才最終確定的。換句話，Nicola在婚禮舉行1年前已經開始構思婚紗及新娘造型，行動拆穿了對外稱很想穿上奶奶Victoria製作的婚紗的謊言。（IG圖片）

Nicola曾與被指控制前男友與家人疏遠？

Brooklyn的百億千金愛妻Nicola Peltz跟Brooklyn拍拖前，於2017年曾跟背景顯赫的Hadid家族的小兒子Anwar Hadid拍拖3年。作為Gigi及Bella Hadid的弟弟，Anwar同樣是模特兒，Anwar跟Nicola拍拖後與家人疏遠，兩人形影不離，其後在拉扯分手時，女方更取消關注Hadid家所有人，情況跟Brooklyn相似。當時更有知情人士向八卦媒體爆料，指Nicola是「每個母親的惡夢」。

Nicola層跟Anwar Hadid拍拖3年。（Getty Images）

兩人拍拖地，Anwar曾跟家人疏遠，情況跟Brooklyn相似。（Getty Images）

多位星級好友與Nicola割席

百億千金Nicola一直都渴望成為演員，在荷里活中不乏星級好友，不過有不少人跟她相處後，都紛紛與她割席。Selena Gomez曾多次出現在Nicola的IG中，還未拍拖前更經常與Nicola及Brooklyn外出，不過她竟然沒有出席兩人的結婚三周年誓言更新儀式。當時有報道爆料，指Selena與Nicola及Brooklyn已數月未有交談，三人已經絕交。消息指，Selena厭倦Brooklyn夫婦引人注意的行為並對兩人感到失望。

Selena曾跟Brooklyn夫婦關係友好，不過時間久了，開始厭倦兩人引人注意的行為並對她們感到失望。（IG圖片）

星級髮型師批Nicola為「怪物」

據《太陽報》報道，荷里活星級染髮師Justin Anderson曾跟多位天后合作，包括Katy Perry、Jennifer Aniston、Miley Cyrus等。他在2019年接受訪談時，透露2014年曾獲Nicola聘用為染髮師，當時合作過程中非常不愉快，更指Nicola是「怪物」及「最壞的人」。另外，分別有寵物美容師及婚禮策劃師曾被Nicola無理解僱及以虛假指控被控告。