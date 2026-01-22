鍾鎮濤大女鍾嘉晴懶理父母矛盾　與高大型男手拖手攬到實公開戀情

現年62歲的章小蕙早前接受內地主持魯豫訪問，激罕談及與前夫鍾鎮濤的一段婚姻，自認當年「戀愛腦」，坦言後悔與鍾鎮濤結婚，心痛讓一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴未能在完整的家庭中成長，更暗示被剝奪探望子女的權利：「想見孩子都見不着，跟被藏起來了一樣。」事後鍾鎮濤受訪時不願多談，直言「冇乜講」，又指：「我真係唔想睇呢段嘢，你叫我講，但係呢啲真實性又唔知，哈哈哈。」雖然雙方各執一詞，但鍾嘉晴似乎就未受父母影響，日前更疑似公開戀情！

章小蕙在節目中自認當年「戀愛腦」，坦言後悔與鍾鎮濤結婚。

章小蕙最心疼的是讓一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴未能在完整的家庭中成長。

鍾鎮濤受訪時不願多談，直言「冇乜講」。

對於前妻章小蕙暗示被剝奪探望子女權利，鍾鎮濤就回應：「我真係唔想睇呢段嘢，你叫我講，但係呢啲真實性又唔知，哈哈哈。」

鍾鎮濤與章小蕙的女兒鍾嘉晴。

鍾鎮濤與章小蕙的女兒鍾嘉晴。

鍾嘉晴與繼母范姜素貞感情深厚

鍾鎮濤與前妻章小蕙育有兒子鍾嘉浚及女兒鍾嘉晴，兩人離婚後鍾嘉浚曾隨章小蕙到美國升學，而鍾嘉晴就與鍾鎮濤及繼母范姜素貞一起生活，多年來與生母章小蕙關係疏離，反而與繼母范姜感情深厚，兩人更曾以母女檔拍攝內地真人騷《媽媽你真好看》，鍾嘉晴在節目中真情剖白，感激范姜的付出：「我媽媽她不是我的親生媽媽……我媽媽她二十幾歲、三十幾歲的時候是可以去完成自己的夢想的，但她沒有這樣做，現在很多坐在我們這邊的女兒們，都是20加左右，我媽媽二十幾歲的時候就是在照顧我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想謝謝我媽媽。」范姜聽完都忍不住感動落淚。

鍾嘉晴與繼母范姜素貞情同母女。

Chloe在節目中真情剖白，感激范姜的付出。

范姜聽完都忍不住感動落淚。

Chloe強調范姜對她很好，又多次公開感謝對方。

鍾鎮濤與三個女兒。

一起切蛋糕。

姊妹感情好！

鍾嘉晴公開戀情

現年30歲的鍾嘉晴遺傳了媽媽章小蕙的大眼，樣貌甜美，氣質儼如鄰家女孩。日前鍾嘉晴拍片分享近日的生活，記錄了她玩雪、行街、做運動等片段，而在片尾更驚現一位高大型男，可見鍾嘉晴同男方手拖手，男方更張開雙臂攬實鍾嘉晴，相當Sweet！

拍片分享近日的生活。

拍片分享近日的生活。

普拉提。

拉筋。

驚現一位高大型男！

手拖手！

好Sweet！

現年30歲的鍾嘉晴遺傳了媽媽章小蕙的大眼，樣貌甜美。

十足鄰家女孩。

Fit！

一向好Fit。

一向好Fit。

樣貌甜美。

愈大愈靚！