鍾鎮濤大女鍾嘉晴懶理父母矛盾 與高大型男手拖手攬到實公開戀情
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年62歲的章小蕙早前接受內地主持魯豫訪問，激罕談及與前夫鍾鎮濤的一段婚姻，自認當年「戀愛腦」，坦言後悔與鍾鎮濤結婚，心痛讓一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴未能在完整的家庭中成長，更暗示被剝奪探望子女的權利：「想見孩子都見不着，跟被藏起來了一樣。」事後鍾鎮濤受訪時不願多談，直言「冇乜講」，又指：「我真係唔想睇呢段嘢，你叫我講，但係呢啲真實性又唔知，哈哈哈。」雖然雙方各執一詞，但鍾嘉晴似乎就未受父母影響，日前更疑似公開戀情！
鍾嘉晴與繼母范姜素貞感情深厚
鍾鎮濤與前妻章小蕙育有兒子鍾嘉浚及女兒鍾嘉晴，兩人離婚後鍾嘉浚曾隨章小蕙到美國升學，而鍾嘉晴就與鍾鎮濤及繼母范姜素貞一起生活，多年來與生母章小蕙關係疏離，反而與繼母范姜感情深厚，兩人更曾以母女檔拍攝內地真人騷《媽媽你真好看》，鍾嘉晴在節目中真情剖白，感激范姜的付出：「我媽媽她不是我的親生媽媽……我媽媽她二十幾歲、三十幾歲的時候是可以去完成自己的夢想的，但她沒有這樣做，現在很多坐在我們這邊的女兒們，都是20加左右，我媽媽二十幾歲的時候就是在照顧我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想謝謝我媽媽。」范姜聽完都忍不住感動落淚。
鍾嘉晴公開戀情
現年30歲的鍾嘉晴遺傳了媽媽章小蕙的大眼，樣貌甜美，氣質儼如鄰家女孩。日前鍾嘉晴拍片分享近日的生活，記錄了她玩雪、行街、做運動等片段，而在片尾更驚現一位高大型男，可見鍾嘉晴同男方手拖手，男方更張開雙臂攬實鍾嘉晴，相當Sweet！