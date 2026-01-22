前武打男星歷兩段婚姻歸於平淡　63歲生日宴跪阿媽獻花曬母子情深

8、90年代香港著名武打男星錢小豪，拍過多部動作電影，當中以殭屍題材的電影《殭屍先生》最為人熟悉，而1993年跟鄭秀文主演的TVB劇集《大頭綠衣鬥殭屍》至今仍是港人的集體回憶。近年他移居內地一，1月26日是錢小豪的63歲生日，繼珠海生日會後，有粉絲在香港為他舉辦生日宴，錢小豪媽媽亦有現身，錢小豪當場獻花，大曬孝順一面。

年輕時期的錢小豪非常靚仔，睇得又打得。（視頻截圖）

錢小豪近年曾因病暴瘦，健康狀況令人擔心。（小紅書）

錢小豪生日宴跪媽媽獻花

網民曬出錢小豪生日宴會片段。錢小豪依然瘦削，卻笑容滿面，看起來精神不錯。錢小豪媽媽錢老太亦有出席生日宴，錢小豪在台上向錢老太半跪獻花，錢老太欣慰摸摸錢小豪塊面，母子情深。錢小豪又對媽媽調皮伸脷，十分搞笑；惟席間不見錢小豪太太丘倩鳴。

錢小豪被發現剃了光頭。（截圖）

與太太丘倩鳴分房瞓多年無性生活

錢小豪曾透露多年沒有性生活：「我都十多年沒有試過了，真的真的。」他續解釋是因為「無能為力」，說時更忍不住爆笑。錢小豪指同太太分房瞓，因為工作時間不一樣，加上晚上要應酬，故回家後不想嘈醒太太。錢小豪強調：「其實我不是不行的。」引來全場爆笑。錢小豪續指：「基本上我很多年都沒有這個思想，有好多朋友陪我去旅遊，而且我有很多工作，多年來沒有這個思想，我覺得現在自己像公公一樣。」

錢小豪半跪媽媽。（小紅書）

錢小豪生日宴。（小紅書）