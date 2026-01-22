姜濤傳過檔做師弟開拓國際市場　炎明熹開腔：有機會合作係好事

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi)在去年約滿TVB後自組工作室，早前更商調地宣布加盟Sony Music大中華區，成為蕭敬騰師妹，並推出新歌《風旅》大受好評。人氣高企的她，昨（21日）現身尖沙咀出席藝術活動，吸引不少粉絲無懼寒冷天氣早早到場支持。



同新公司合作一切順利

剛加盟新公司的炎明熹，外界都相當關注她與新公司的合作模式，所以在接受媒體訪問時，問到同新公司的磨合情況時，她就表示：「暫時都一切順利，慢慢磨合緊，有好多嘢都需要溝通，因為我而家要學識多啲表達，因為我嘅表達能力有待進步。」續問到工作量是否有增加時，她二話不說：「暫時工作量未話一下子增加好多，但係會慢慢逐漸地去增加，大家多多期待。」又揚言同事間因大家剛剛開始合作，所以大家的相處都批比較會客氣一點。

炎明熹中分髮型被指像徐子珊。（蘇國豪 攝）

而提到她早前接受訪問時，提到對新公司的廁所大感興趣，問到現時有否發掘其他吸引的地方時，她笑言：「都係個廁所比較吸引啲。」似乎對新公司的廁所情有獨鍾。當提到新歌《風旅》自推出後大受好評，現時點擊率已突破過百萬，她亦大感開心，還透露有在網上看大家的評論：「我有聽到好多唔同嘅聲音出現，所以好開心。」

回應有傳姜濤成為師弟一事

另外，當問到有傳姜濤加盟同公司成為師弟一事，她就表示：「我唔想做師姐，（想唔想同一間公司？）大家有唔同嘅方向、風向都係一件事情，所以冇乜所謂，大家順其自然。（你之前演唱會有唱過佢嘅歌，會唔會想合作下？）當然有機會合作係一件好事，因為我好想同大家有機會合作，同埋我好想主動去認識吓大家，因為我覺得自己偏內向，所以必需要要踏出呢一步。」

炎明熹獲許多粉絲到場支持。（蘇國豪 攝）

中分髮型被指像徐子珊

最後，講到現時中分髮型還是裝扮都令人眼前一亮，甚至乎有網民指更像徐子珊，炎明熹就表示現階段這個髮型及裝扮只是一個過渡期，有待再作討論定下一個新的形象：「其實我之前喺比賽嘅時候大家都講我有少少似，但係嗰陣時唔係咁覺得。但最近有網友就攞子珊前輩嘅相出嚟嘅時候，可能影相個風格有少少似，都係我嘅榮幸嚟嘅。」