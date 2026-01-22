《高朋滿座》鍾煌係Alton＠MIRROR家姐　經常帶其外甥女撐場

鍾煌（前名鍾文姚）憑經典處境劇《高朋滿座》中飾演鄭丹瑞女兒「高B」一角而深入民心，甚至憑此入圍《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女藝員」一獎。然而，事業正值上升階段的她卻疑因緋聞影響發展，傳出曾涉及與已婚人士的不倫戀，雖然她否認相關指控，亦承認曾受到公司高層詢問。最終，鍾煌從劇組淡出，劇情交代她出國留學，之後便逐漸淡離娛樂圈。

鍾煌和Alton＠MIRROR關係匪淺

雖然近年鍾煌已淡出幕前工作，卻常與過往圈中好友聚會，並展現自己對MIRROR的支持。她與MIRROR成員Alton（王智德）的特殊親密關係更引發外界關注。有網民指出，她實際上是Alton同母異父的姐姐，這層家族關係讓她成為了MIRROR活動的常客。鍾煌經常帶著Alton的外甥女芯言出席演唱會、品牌活動或餐廳開幕等場合，她還多次在活動後與Alton和其他成員合照。

其實鍾煌除了是「蛋白粉」（Alton粉絲暱稱）外，她亦是陳卓賢（Ian）的粉絲，2023年曾去欣賞Ian、AK及陳蕾的《拉闊音樂會》後，隨Alton到後台集郵。當年Alton、Lokman及阿Dee合資的泰菜餐廳「泰鳩」開業，鍾煌亦有帶著姨甥女芯言到場，還在送給Alton的開張花籃前拍照，上面寫上「愛你的Family」，地位顯而易見。

當年Alton、Lokman及阿Dee合資的泰菜餐廳「泰鳩」開業，鍾煌亦有帶著姨甥女芯言到場。(ig@anniechong)

鍾煌還在送給Alton的開張花籃前拍照，上面寫上「愛你的Family」。(ig@anniechong)

鍾煌2023年曾去欣賞Ian、AK及陳蕾的《拉闊音樂會》後，隨Alton到後台集郵。(ig@anniechong)

儘管淡出演藝圈多年，鍾煌仍有自己的話題性和粉絲影響力。回顧其演藝生涯，她於2006年經無綫電視藝員訓練班入行後，曾出演多部劇集，包括《花花世界花家姐》、《依家有喜》、《宮心計》等。然而，她大多飾演配角角色，直至轉投香港電視才稍有起色，參演如《來生不做香港人》和《末日+5》等作品，但這一階段的成就也因該台未能取得免費電視牌照而戛然而止。自2015年後，她便未再接拍幕前作品，亦鮮有公開露面。近年鍾煌的生活亦相當低調，其社交平台更新停留於2024年12月。早前她偶爾會分享動態，包括出入高檔場所及收藏珠寶名牌等生活細節，顯示出輕鬆自在的生活態度。

鍾煌同媽媽1一齊支持Alton。(ig@anniechong)

