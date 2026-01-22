Brooklyn百億千金愛妻Nicola人設崩壞？　被指曾推保姆落樓梯

「萬人迷」碧咸（David Beckham）一家跟大仔Brooklyn夫婦不和持續升級，日前Brooklyn在IG發布長達6頁的聲明，指控父親碧咸生日拒見新抱Nicola Peltz及婚禮前逼簽棄權書，事件引起全球關注。起初有不少網民都同情Brooklyn聲稱被父母控制的「遭遇」，但經過不斷的搜尋舊聞，竟發現Brooklyn的百億千金愛妻Nicola曾多次捲入官司，更傳曾推保姆落樓梯。

Nicola結婚前與Victoria關係不錯。（IG圖片）

Nicola曾被指推保姆落樓梯

根據《Daily Mail》報道，2022年Nicola被爆14歲時曾虐待已故保姆Gina Sampaio。報道指Nicola遭指控做出「讓Gina被拖出家門」並「將Gina推下樓梯」等惡劣行徑，不過保姆家人接受訪問時，卻表示Gina自1985年起在Peltz家工作直至2014年退休期間，與Nicola關係親近如家人，並強烈否認此指控。另一管家Jose受訪時透露，在Nicola家工作這麼多年來，從未見過Gina或其他員工遭受不合理對待。

2022年Nicola被爆14歲時曾虐待已故保姆Gina Sampaio。（IG圖片）

Nicola被指曾曾推保姆推落樓梯。（IG圖片）

員工惡意散播謠言？

據悉，該指控出自曾在Peltz家工作的一名男員工，Nicole家族表示該員工是索錢不成才「惡意散播謠言」，Nicola的家人聲稱這名員工過去在其他地方工作時，亦以相同的手法敲詐雇主而遭判刑。另外，Nicola曾在IG分享與Gina的合照，並表示很愛Gina，而Brooklyn更因而在手上刺上「Gina」字樣的紋身。

Peltz家族指有員工惡意散播謠言。（IG圖片）

更指Nicola與保姆關係親如家人。（IG圖片）