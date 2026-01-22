無綫索爆人妻絕密童年照曝光見證美貌進化　由細靚到大純天然美女

現年44歲陳自瑤 (Yoyo) 一向樣靚身材正，即使成為人妻人母多年，她亦從未有走樣，無論樣貌身材都依然Keep得好好，絕無半點師奶味，她是圈中凍齡女神之一，憑外表根本看不出她的真實年紀。陳自瑤亦不時會於社交網分享她的生活點滴，更新近況，上載靚相和短片，讓大家看到她靚靚的一面。昨日她就於IG分享了多張她從小到大的珍藏舊照，讓大家見證她的成長與美貌的進化。

陳自瑤身材fit爆。(ig圖片)

由細靚到大絕對是純天然美女

陳自瑤曬出這些珍貴照片，留言寫道：「喜歡小小的我♥️」，瞬間引爆網絡熱話。照片中可以見到陳自瑤由童年時期的可愛模樣，到少女時期的清純氣質，再到如今成熟優雅的魅力，簡直是「進化史級別」的美貌見證。小時候的她擁有一雙圓碌碌的大眼睛加上甜美笑容，天生就是明星相，網民大讚：「根本是吃可愛長大的。」青春期的她留著一頭黑長直髮，滿臉膠原蛋白，清純氣質完全不輸現在的偶像女團。其中一張學生照更是被瘋狂轉發，網民驚嘆：「這才是真正的校花天花板。」最讓網民佩服的是，對比現在與20年前的照片，陳自瑤除了增添成熟韻味外，五官輪廓完全零變化，這亦證明了她絕對是純天然美女。評論區已變成了粉絲與網民的尖叫區和誇誇區，睇到大家心心眼。

陳自瑤小時候超可愛。(陳自瑤ig截圖)

陳自瑤由細靚到大。(陳自瑤ig截圖)

少女時的陳自瑤。(陳自瑤ig截圖)

陳自瑤的學生照。(陳自瑤ig截圖)

長大後的陳自瑤。(陳自瑤ig截圖)

超靚。(陳自瑤ig截圖)

性感。(陳自瑤ig截圖)