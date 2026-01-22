張佳添被報道「背甄采浠冧索女」　開名反擊指相片是兩年前舊相

張佳添今日（1月22日）在社交平台出post澄清《東周刊》對其的報道，該報道以「背住甄采浠 張佳添孔雀開屏冧索女」為題，並有一張張佳添與一名女士在港鐵內聊天的相片。張佳添在貼文上首先「感謝」該周刊對自己私生活感興趣，覺得能夠為觀眾提供花生都算是一項社會服務，並指雖然該周刊的故事已經做到「高度專業」，不過亦有錯誤要作出更正。



張佳添在社交平台澄清。（葉志明攝）

張佳添指相片是兩年前舊相

張佳添列出幾點反擊內容，首先，關於那張地鐵照片，其實拍攝於2023年12月。當時張佳添巧遇認識二十多年的老友，彼此驚喜問候，卻被周刊刻意包裝成近日發生的事。他指清楚是誰在現場拍片「報料」，但為留幾分薄面，暫不點名。正如蘇永康多年前的舊照也會被拿出來翻炒，這種「時差報導」對他而言不過是些「濕濕碎」的花生新聞。

張佳添附上當年遇到舊朋友後的wtsapp截圖。（FB@張佳添）

張佳添近年為《中年好聲音》做評審。（節目截圖）

張佳添稱自己少少風流而不下流

其次，關於張佳添與甄采浠（前名甄詠珊）小姐的關係，他澄清兩人是互相欣賞的摯友，曾有過「戀人未滿」的階段，但從未發展成男女朋友。至於以前提過的「膊頭之交」，那只是一個自以為風趣的爛Gag，大家笑過便算，不必當真。

張佳添稱目前處於100%單身、200%自由的狀態。自離婚多年以來，我一直保持「少少風流而不下流」的生活態度，如同節目中所說的「浪子情人」。我行事坦蕩，無需對任何人偷偷摸摸，若有人想挑戰這點，儘管放馬過嚟。此外，報道中將某女士誤認為張佳添的前妻黃敬佩與甄采浠合照，兩者並無相似之處。

張佳添補充一張兩人真正的合照。（FB@張佳添）

張佳添逐點反擊。（FB@張佳添）

張佳添甄采浠屬「膊頭之交」

甄采浠近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。上年甄采浠被《香港01》獨家影到與《中年好聲音》評審張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。