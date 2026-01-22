Brooklyn轟母親騎劫婚禮第一支舞另有內情　原來早已安排震驚網民

碧咸（David Beckham）家變事件持續升級，大仔Brooklyn日前在IG發布長達6頁的聲明，揭開與父母不和的內幕，更指控父親碧咸生日拒見百億千金新抱Nicola Peltz及在婚禮前逼簽棄權書，並直言絕不會跟父母和解，吸引全球網民密切關注食花生。有心水清的網民就發現Brooklyn聲明中有疑點，除了婚紗事件，他斥母親騎劫其婚禮的「第一支舞」，但有賓客卻公開表示當晚的情況並非如Brooklyn聲明所說的。

Brooklyn斥母親騎劫其婚禮的「第一支舞」，但有賓客卻公開表示當晚的情況並非如聲明所說般。（IG圖片）

Brooklyn與太太Nicola Peltz在2022年結婚。（IG圖片）

Victoria沒有拒絕設計新抱婚紗

Brooklyn在聲明中指控母親Victoria突然取消為Nicola製作婚紗的承諾，導致愛妻必須緊急尋找替代方案。心水清的話，都知道Nicola曾接受《Vogue》訪問時，透露在婚禮舉行1年前早已跟Valentino接洽，而結婚當日的新娘造型是與前Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli的團隊進行了至少一年的討論後才最終確定的，包括兩次飛往米蘭進行試身。換句話說，Nicola在婚禮舉行1年前已經開始構思婚紗及新娘造型，事實上並沒有出現「導致愛妻必須緊急尋找替代方案」的情況。

Nicola曾在訪問中表示婚紗是跟Valentino團隊進行了至少一年的討論後才最終確定的。換句話，Nicola在婚禮舉行1年前已經開始構思婚紗及新娘造型，行動拆穿了對外稱很想穿上奶奶Victoria製作的婚紗的謊言。（IG圖片）

Victoria被指搶了第一支舞原來另有內情？

有關Victoria搶了第一支舞的指控其實另有隱情，綜合多間外媒報道，當晚婚禮在6時多左右開始，當時一對新人正式跳了第一支舞，而挑選的歌曲是《Can't Help Falling In Love》，然後緊接新娘和新娘父親跳了第二支舞，歌曲為《Stand By Me》。然後在派對開始前，碧咸一家的歌手好友Marc Anthony開始表演，在表演之前先邀請Brooklyn上台，然後邀請「全場最美的女士Victoria」與兒子跳舞，這就是Brooklyn口中的「媽媽搶了第一支舞」。不過「第一支舞」從來都是指新郎新娘已跳過的第一支舞，有大批網民認為這個用詞根本就是誤導公眾，有預謀地抹黑母親Victoria。

兩婆媳最後一次同場出席活動已經是2024年。（Getty Images）

Brooklyn早已安排與母親跳舞？

有份出席婚禮的《Daily Mail》編輯顧問Kate Hind在報道中指出，Marc Anthony在婚禮當晚11時表演，當時碧咸夫婦整晚都跟親友待在一起，Victoria被Brooklyn親自邀請上台。據Kate所知，這個舉動一早已經被安排好，而跳舞的歌曲就是Marc Anthony的大熱歌曲《I Need To Know》。當Brooklyn與母親開始跳舞後，碧咸帶著細女Harper Seven加入，最後弟弟Romeo與當時女友Mia Regan一同加入跳舞。對此，Kate引用已故英女王的話：「在任何家庭糾紛中，『回憶可能有所不同』。」

Nicola曾被染髮師、寵物美容師及婚禮策劃師批難合作。（IG圖片）

實情如何演變成羅生門

有不少網民看到知情人士講述婚禮當晚的情況後，都感到震驚，更認為Brooklyn講大話抹黑母親Victoria。不過亦有女方賓客曾透過媒體爆料另一版本，表示當Marc Anthony獻唱時，原本是Nicola與Brooklyn特別綵排過的浪漫跳舞環節，又指控碧咸夫婦操控媒體。事件發展至今變成羅生門，同時亦演變成雙方的公關較量戰，在海量的報道湧現，外界亦很難得知真實情況是如何，未免「炒車」，網民都不要跟車太貼。