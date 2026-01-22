仙氣前港姐慶祝結婚兩周年　宣布懷孕喜訊：藏咗5個月嘅小秘密

2018年落選港姐楊帆（Krystal）當年憑仙氣美貌令人眼前一亮，雖然最後大熱倒灶，但仍順利簽約TVB成為旗下藝人，不過楊帆其後因人工低、機會少而決定退出娛樂圈並轉投金融界，近年更重返校園進修讀港大工商管理碩士（MBA），又創業大搞服裝品牌，發展有聲有色。前年楊帆與圈外男友Dennis在瑞士舉行浪漫婚禮，日前兩人慶祝結婚兩周年，更宣布懷孕喜訊！

曾在2018年參選港姐。（IG@krystal_kyf）

性感！（IG@krystal_kyf）

經常大曬好身材。（IG@krystal_kyf）

創業搞服裝品牌。（IG@krystal_kyf）

港大MBA畢業。（IG@krystal_kyf）

登對！（IG@krystal_kyf）

前年7月在瑞士舉行浪漫婚禮。（IG@krystal_kyf）

楊帆慶祝結婚兩周年宣布懷孕喜訊

楊帆在社交平台分享同老公一起慶祝的合照，並寫道：「Happy 2nd Wedding Anniversary❤️A happy moment to share🥰藏左5個月嘅小秘密👶🏻」相中所見，兩人身處高級餐廳，身穿黑色露膊連身裙的楊帆手抱大紥鮮花，明艷照人，她與老公曬出B超照分享懷孕喜訊，更感嘆道：「終於同大家分享呢個消息啦，呢幾個月都體驗到🤰🏻嘅辛苦，經歷咗好多，每個媽媽都好偉大❤️」

兩人慶祝結婚兩周年，更宣布懷孕喜訊！（IG@krystal_kyf）

恭喜恭喜！（IG截圖）

準媽媽！（IG@krystal_kyf）

肥咗10磅。（IG截圖）

慶祝生日。（IG@krystal_kyf）

聖誕節。（IG@krystal_kyf）

富貴。（IG@krystal_kyf）

慶祝生日。（IG@krystal_kyf）

楊帆轉投金融界嫁富貴男友

楊帆當年由內地來港讀書並參選港姐，因外形出眾而被視為大熱門，可惜最後20強止步，雖然落選後加入TVB發展，但就因人工低、機會少而決定轉投金融界，近年更一邊讀港大MBA，一邊創業搞服裝品牌。除了事業順利之外，楊帆愛情亦得意，2023年12月她在IG宣布獲男友Dennis求婚成功，並大曬價值過百萬的3.5卡鑽戒，高調放閃！前年7月兩人於瑞士舉行浪漫婚禮，婚後不時放閃，羡煞旁人！

外形出眾。（IG@krystal_kyf）

大曬好身材。（IG@krystal_kyf）

Fit。（IG@krystal_kyf）

大騷好身材！（IG@krystal_kyf）

大派福利！（IG@krystal_kyf）

好性感。（IG@krystal_kyf）

2023年12月在IG宣布喜訊。（IG@krystal_kyf）

獲男友送上價值過百萬的3.5卡鑽戒求婚。（IG@krystal_kyf）

郎才女貌。（IG@krystal_kyf）

在瑞士舉行浪漫婚禮。（IG@krystal_kyf）