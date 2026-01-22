Brooklyn做乜衰乜父母仍給予無限支持　網民心痛碧咸夫婦被背叛

「萬人迷」碧咸一家向來都是全球焦點，尤其他的子女都受外界關注。二仔Romeo踢了多年足球，近年成功轉型為模特兒，三仔Cruz亦出道成為歌手，唯獨大仔Brooklyn「做乜衰乜」，被外界批評為「最廢星二代」。碧咸夫婦自去年8月開始與Brooklyn及其百億千金愛妻Nicola不和，日前Brooklyn更發長文炮轟被父母控制多年，更指絕不會跟父母和解，事件引起全球關注。雖然有網民同情Brooklyn，更支持他離開「有毒父母」，但仍有大量網民認為碧咸夫婦在Brooklyn成長期間給予無限量支持，只是Brooklyn不爭氣。

碧咸為Brooklyn鋪路加入阿仙奴青年軍

作為前英格蘭足球隊隊長碧咸的兒子，外界一直都以為兒子們會跟隨其步伐加入球壇。Brooklyn年少時曾踢過足球，更在父親的提攜及悉心鋪路下，再2014年加入阿仙奴U16青年軍，其後被提升至U18青年軍。儘管在足球方面有天份，Brooklyn在16歲多決定離開球壇，更表示要成為頂尖球員太難了。

Brooklyn自細已經常與父親碧咸現身球場。（Getty Images）

放棄讀大學因太想念母親Victoria

離開足球界後，自細對攝影有濃厚興趣的Brooklyn想修讀攝影，母親Victoria就讓他到美國紐約入讀知名學府帕森設計學院（Parsons School of Design）主修時尚攝影，展開大學生活。原本要讀4年的課程，Brooklyn到紐約不到1年便申請退學，原因是於英國的思鄉病實在太重，在紐約非常孤單，加上非常想念母親Victoria，故選擇搬回英國跟家人一起住。

毫無技術可言卻要做攝影師

愛子心切的Victoria知道Brooklyn熱愛攝影，靠人脈關係為兒子引薦到知名攝影師Rankin的攝影工作室實習。可惜被爆出連基本的攝影技術都沒有，工作室的人都對修讀過攝影課程的Brooklyn寄予厚望，但竟然連基本打燈及設置相機位置都不懂，令上司非常困擾及失望。不少網民看到報道都紛紛在網上留言表示Brooklyn所拍下的照片毫無技術可言，還離攝影師有很大的差距，頂多只能是攝影KOL而已。

在煮食節目整三文治超尷尬

繼攝影後，Brooklyn培養了新興趣，熱愛烹飪的Brooklyn不時在社交平台分享烹飪片段。2021年Brooklyn獲《The Tonight Show》邀請，在節目中展身手，不過Brooklyn竟然像毫無下廚驚艷的姿勢做了一個平平無奇的三文治，更預先整好煙肉和香腸，放在沒有牛油及沒有烘過的麵包上，更稱之為「曾祖母傳下來的食譜」，而唯一現場煎的蛋，竟被他用手指篤穿蛋黃，場面非常尷尬。

熱愛烹飪的Brooklyn獲邀上節目展身手，但竟然整三文治。（節目畫面）

Brooklyn其後推出自家品牌辣椒醬，父母都現身力撐。（Getty Images）

簽下千萬合約做品牌代言人 8個月竟被解約

上節目被嘲毫無烹飪技術後，同年11月渴望擔任模特兒的Brooklyn在母親Victoria牽線下，與英國服飾品牌Superdry簽下高達一百萬英鎊（約1046萬港元）的合約費，成為代言人。可惜在短短8個月後品牌宣布與Brooklyn解約，雖然Brooklyn對此無感，但Victoria卻深受打擊。她曾表示起初兒子只想跟Gucci合作，但Victoria卻認為兒子應作出嘗試，最後事件未如理想，令她非常自責。

網民心痛碧咸夫婦為兒子盡心盡力 換來卻是背叛

有大批網民自Brooklyn發聲明炮轟父母護愛妻後，不斷搜尋舊聞，發現Brooklyn由出生至今，碧咸夫婦都盡心盡力為兒子安排好一切。Brooklyn熱愛攝影，Victoria靠人脈引薦他當知名攝影師學徒，要發展模特兒事業，母親為他奪得品牌合約，可惜Brooklyn每次都半途而廢，或被拆穿毫無實力可言，但碧咸夫婦最後換來的，竟然是兒子的背叛。不過有網民認為父母過度保護兒子都不是好事，事件持續發酵演變成網民對親子關係及教育的話題。

Victoria一直愛子心切，為Brooklyn鋪排好一切。（Getty Images）

不過有網民認為過於保護兒子也不是好事。（Getty Images）

網民認為Brooklyn冇父母冇今日

有大批網民認為Brooklyn炮轟父母的行為極為反骨，更湧到他IG留言批：「你父母及兄弟比你的富貴妻子更重要」、「WOW！你封鎖了父母？Nicola會接受你不再姓碧咸嗎？」、「冇你父母你冇今日」、「既然你封鎖得你父母 不如你除掉你的姓氏」、「你唔姓碧咸冇人識你啊」、「咁反骨都有」、「一輩子都是靠父母的廢兒子 娶了富二代妻子就拋棄家人」、「生命好短暫 建議你同家人重修舊好」、「最反骨星二代」、「唔姓碧咸都娶唔到百億千金」。