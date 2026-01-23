TVB視后兩年冇劇開搞巡迴音樂會票價勁抵　最貴飛520仲可以合照

視后胡定欣上年無預警下宣布結婚，震驚不少人，更令人震驚的是，貴為兩屆視后的她，竟然已經有兩年無劇開。雖然未有劇集開工，但胡定欣的工作步伐並沒有停下來，正在為自己的巡迴音樂會努力不懈。

視后胡定欣上年無預警下宣布與外科醫生男友陳健華結婚。（IG@nwuuu）

胡定欣上年3月的《胡定欣Live Circle巡迴音樂會》東莞站。(小紅書)

胡定欣音樂會最貴飛520仲可以合照

最近，胡定欣在社交平台為自己2026年4月4日的《胡定欣Live Circle巡迴音樂會》珠海站做宣傳，見到票價非常親民，分別為人民幣520/380/280，而買最貴飛520的觀眾，更可以有一張1V4合影。這個價錢可以近距離觀看偶像演出，又可以與偶像合照，對粉絲來說絕對值回票價。

《胡定欣Live Circle巡迴音樂會》珠海站宣傳海報。（IG@nwuuu）

胡定欣2015年首奪視后上位

2015年，胡定欣於劇集《鬼同你OT》中飾演女鬼薑蓉（姜姐）一角，與劇中另一女主角田蕊妮（飾孫淑梅）演出有默契而大獲觀眾好評，她們在劇中的「神同步」演出成為一時佳話。胡定欣更憑該角色在《萬千星輝頒獎典禮2015》中奪得「最佳女主角」，亦是第三位無綫電視藝員訓練班出身而奪得「視后」的女藝人。

胡定欣於2015年《鬼同你OT》的演出（螢幕截圖）

胡定欣在《鬼同你OT》中是鬼，利用田蕊妮再次遇見生前情人米開朗（陳豪飾）。（電視畫面）

胡定欣史上第二位女藝人蟬聯視后寶座

2016年胡定欣在《城寨英雄》中飾演的女主角刁蘭表面是潑辣包租婆，實際上卻是刀子嘴豆腐心，重情重義，武功高強的前殺手組織女殺手，刁蠻可愛又重情義，演技出色且深受觀眾喜愛。胡定欣憑此角贏得《星和無綫電視大獎2016》、《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》以及《萬千星輝頒獎典禮2016》三地的視后，完成大滿貫。她於《萬千星輝頒獎典禮2016》所奪得的視后，更為成為繼2010年鄧萃雯之後史上第二位女藝人蟬聯視后寶座。