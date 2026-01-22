突然的喜歡劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《突然的喜歡》陸劇又名一場突如其來的愛情，改編自小説《再見野鼬鼠》。有黃磊作為編劇，劉暢、劉岩為執導，由陳星旭、王玉雯領銜主演的一套以愛情輕喜為題材的電視劇。陸劇人氣小生陳星旭計近期熱播的《軋戲》又推新劇，今次更搭檔16年的老朋友王玉雯，戲裡戲外都默契十足，充滿CP感，令人期待這場穿越愛情！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

突然的喜欢官微@Weibo

《突然的喜歡》電視劇情大綱

2025年當紅的情感主播林歡兒（王玉雯 飾）為人毒舌，一次吐槽小說時意外穿越，進入了1998年的古早言情小說世界，遇上了1999年的腹黑霸氣總裁高海明（陳星旭 飾），還被系統強制下達任務：「必須讓男主愛上自己」，才能返回真實世界。為了盡快脫離小說世界，林歡兒使出渾身解數，主動出擊攻略高冷霸總，開始投懷送抱、獻吻，原本以為自己穩操勝算，沒想到高海明總是反將一軍，讓她的每一步攻略被反套路，屢屢失敗，像是林歡兒假裝不小心跌入高海明的懷裏，卻被他無情推開，全程笑點不斷！

兩人之後不知不覺日久生情，高海明也發動攻勢，在辦公室裡故意解開襯衫扣子，露出結實胸肌撩林歡兒，開始甜虐拉扯。任務已經通關，林歡兒必須返回現實世界，但發現自己已經深陷其中，愛上了高海明，捨不得走，內心展開糾結交戰，究竟該「走」還是「留」呢？

《突然的喜歡》播出時間｜最新追劇日曆

《突然的喜歡》電視劇幾時播? 《突然的喜歡》一共有28集，由騰訊視頻播放，會員由1月22日起每日18點更新，首更4集，而SVIP就每日搶先看1集。

突然的喜欢官微@Weibo

《突然的喜歡》演員人物關係圖

《突然的喜歡》演員

陳星旭 飾 高海明

1998年書中的集團繼承人，表面斯文高冷，內裡心思細密，總是一眼看破情感套路，反制林歡兒的愛情攻勢

突然的喜欢官微@Weibo

王玉雯 飾 林歡兒

2025年當紅的情感直播，穿越到1998年言情小說世界中，要令男主角愛上自己才能返回現實，但被霸氣總裁高海明經常破防而失去自信

突然的喜欢官微@Weibo

馬思超 飾 胡鐵漢

突然的喜欢官微@Weibo

曾夢雪 飾 朱夢夢