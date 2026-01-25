星級教練收費曝光　傳阿Sa男友月入10萬健身界「祖師爺」貴絕全行

隨着蔡卓妍（阿Sa）戀情曝光，比她年輕10歲的星級健身教練Elvis的背景及收入亦成為網民討論焦點。雖然阿Sa貴為圈中小富婆，手持物業市值過億，但Elvis的經濟能力亦不容小覷。他在中環一家頂級健身館擔任星級私教，憑藉健碩外型及專業指導，深受圈中人歡迎，就連關智斌（Kenny）亦是其學員，而香港同樣有不少「星級教練」收費同樣驚人！



據知，Elvis每堂收費約 $2,000 港元（一小時課堂），平均月入： 基本維持在 $70,000 至 $80,000，旺季收入： 課程爆滿時，月薪可衝上 10多萬港元，雖然Elvis與阿Sa的身家仍有一段距離，但Elvis平日生活樸素，早前更被拍到在街邊檔食飯及刻苦練習網球，被指積極儲錢準備「老婆本」。

「大隻Rocky」鄭健樂：星級教練，平民價錢！

現年58歲的前港男冠軍「大隻Rocky」鄭健樂，鄭健樂90年代從事健身行業，曾擔任不少藝人的健身教練，早年亦有參與拍攝廣告及電影，直到2005年參加《香港先生選舉》並奪得「健力組」冠軍而正式入行！對於「大隻Rocky」的收費，他稱：「星級教練，平民價錢！1對1，試堂$400，首10堂$600堂，其後$800堂！」相當超值！

鄭健樂Rocky參加《2005年香港先生》獲健力組冠軍後入行。（視覺中國）

車崇健Anson擁千萬物業 伴發哥出埠開工

而李施嬅的前未婚夫車崇健（Anson）是圈中出名的星級私人健身教練，周潤發 (發哥) 與郭富城都找他一對一私人操練，他多年來幫助多位巨星減肥、操肌，除了發哥與郭富城，還有楊千嬅、吳鎮宇以及關智斌等。車崇健除了經常與發哥一起跑山，更會陪同發哥出埠開工，貼身跟隨進行訓練，有傳車崇健家底豐厚，名下仲擁有過千萬物業，他於觀塘的工廈單位開設健身室，每小時收費2000元起，當中不乏明星名人熟客。此外，車崇健過去曾參與不少有關演藝行業的事務，他是「香港動作特技演員公會」董事及動作體能指導，亦曾以董事身份任「香港電影金像獎協會」董事局成員，算是半個圈中人。

健身界「祖師爺」杜德智 每小時收$2,500 貴絕全行

歌手杜德偉的哥哥杜德智（Orlando）絕對是香港健身界的「祖師爺」級人物。身為杜德偉（Alex）的親哥哥，他不僅出身演藝世家，更在90年代成功轉型，開創了「星級私教」的先河，杜德智在香港健身界地位超然，是不少一線藝人的御用教練。他的教學風格強調功能性訓練與體能極限，方力申、許志安、王智德等皆為他的學生。有指每小時收費2500元起，月入穩定維持在六位數。

