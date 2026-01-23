《名媛望族》重播再掀熱話　江美儀連說三句英文被網民愛上狂loop

無綫經典劇集，由藝人劉松仁、陳玉蓮、楊茜堯、江美儀、馬國明以及吳卓羲等演出的《名媛望族》近日於深夜重播，當年此劇播出掀起了一股追劇熱潮，當中有不少名場面曾引發全城熱話，包括劉松仁與楊茜堯的咬唇激戰戲、江美儀穿上黑絲配性感內衣挑逗劉松仁的戲份等。如今重播再次掀起網民討論，江美儀在劇集一系列對白可說是顛覆了新一代Gen Z思維。

《名媛望族》江美儀色誘劉松仁（YouTube/@TVB USA Official）

《名媛望族》 劉松仁楊怡咬唇激吻。（螢幕截圖）

2012年《名媛望族》劉松仁與楊怡對手戲。（劇照）

網民好想聽江美儀講英文

江美儀為配合劇中飾演劉松仁三太太的角色，多次霸氣說英語，其中一幕她與劉松仁的鬧交的戲份，就成為網民熱烈討論的焦點。該場戲是江美儀見到劉松仁要娶楊茜堯過門，便怒斥劉松仁娶戲子：「大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家。」劉松仁以英文鬧江美儀不要呼呼喝喝，江美儀即瞪大眼連續說出三句英文對白：「I don't give a (daxx)！」、「I'll shout as I please!」、「As if I care!」張力十足地還擊劉松仁，這三句英文對白亦被網民無限loop，有網民就留言表示：「好想瘋狂聽江美儀講英文」，令這部多年前的作品成為新一代熱話焦點。

江美儀連說3句英文對白。(劇集截圖)

