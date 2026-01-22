TVB小花離巢後火速搵到「新老細」　Job接Job揚言港九新界全買樓

現年31歲的前TVB上位小花江嘉敏，去年二月約滿離巢無綫，離開TVB後愈撈愈掂，到內地拍劇，又被「新老細」HOYTV招攬拍《安居樂業》，可謂「錢」途無限。Job接Job的江嘉敏，日前竟揚言想港九新界都買一層樓！

江嘉敏。（IG：@kaman_kong）

江嘉敏穿上藍白相間的比堅尼泳衣，露出超豐滿的上圍及纖腰，震撼大家的眼球。(ig@kaman_kong)

江嘉敏今年初曬黑絲誘惑。（IG@kaman_kong）

江嘉敏揚言港九新界都想買樓

江嘉敏首次主持睇樓節目，她透露尚未買樓，拍節目順便可「睇定先」。江嘉敏指買樓心水是位置要近返工，兩至三房，「我而家拍緊《安居樂業》要港九新界周圍走，我而家有個諗法係，係咪要港九新界都買層樓！」

除了買樓外，江嘉敏提到第一次做主持人，主持一輯節目，簽約時有些「手震」。收入方面，江嘉敏坦言：「賺得多咪使多啲，賺得少咪使少啲！」

江嘉敏驚爆離巢。（IG@kaman_kong）

江嘉敏元宵節福利照。（IG@kaman_kong）

江嘉敏曾與馮盈盈爆「富豪船P」事件

江嘉敏加入無綫後，憑處女劇《親親我好媽》中飾演清純女學生「嚴茜瑜」一角，成功入屋，惟多年來是非不斷。除了與王浩信的緋聞外，當年她與馮盈盈的「富豪船P」事件，也搞到滿城風雨，當時二人被爆齊上已故賭王何鴻燊公子何猷亨的豪華遊艇開P，被指是釣金龜，事後，馮盈盈聲稱是江嘉敏介紹猷亨給她認識，而江嘉敏卻聲稱是馮盈盈邀請她上船，雙方各執一詞，因此演變羅生門，其後又不時隔空互窒，繼而傳出姊妹情決裂，雖然後來兩人多次被安排「破冰」，但只是「幕前限定」，表現被指面和心不和。

2022年她與電競公司高層男友Anthony戀情告終後，又盛傳她秘戀富貴醫生，她曾回應指聽到也一頭霧水。