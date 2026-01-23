Brooklyn與百億愛妻斥8千萬築愛巢　7000呎兩層豪宅配套媲美酒店

「萬人迷」碧咸（David Beckham）大仔Brooklyn與父母一家反面，日前更在IG發布長達6頁的聲明，揭開與父母不和的內幕，更指控父親碧咸生日拒見新抱Nicola Peltz及婚禮前逼簽棄權書，不和全面升級。Brooklyn直言拒絕跟父母和解，一心向著百億千金愛妻Nicola Peltz。其實早於2021年，Brooklyn夫婦早已斥資1050萬美元（約8140萬港元），購入位於美國加州洛杉磯比華利山的豪宅作為愛巢。

Brooklyn直言拒絕跟父母和解，一心向著百億千金愛妻Nicola Peltz。（IG圖片）

大宅坐落比華利山山坡 設備奢華

這座雙層豪宅佔地逾7000平方呎，全屋以白色為主調，設計風格簡約現代，採用大量落地玻璃窗。大宅坐落於比華利山山坡，能將整嗰比華利山的美景盡收眼底，日出日落美景盡收眼底。屋內設備奢華，除了設有5間睡房及5個洗手間，還配備專業開放式廚房及果汁吧，配套媲美五星級酒店。

休閒配套應有盡有 特設按摩室

另外，豪宅功能齊全，休閒配套應有盡有，包括游泳池、SPA水療設施、蒸氣桑拿房、酒窖、燒烤區及健身房等，更有一個專業按摩室，還有在天台特設專為水晶療法愛好者而設的冥想圈。

Nicola父親身家約132億

Brooklyn自與Nicola公開戀情至今一直備受外界關注，Nicola家世顯赫，父親是美國著名億萬富豪、對沖基金大亨Nelson Peltz，身家估計超過17億美元（約132億港元），母親則是傳奇超模Claudia Heffner，是名副其實的百億富二代。