羅天宇已同陳懿德爸爸見過面　有共同話題相處融洽︰一齊嚟玩多啲

熱愛打高爾夫球的羅天宇，今（22日）就與同母異父兄弟弟胡㻗，一同出席「仁濟X淨緣慈善高爾夫球賽」，兩兄弟平日因工作各有各忙，所以難相約一起切磋球技，今日能藉着慈善活動一起打高爾夫球，他們都大表開心。而胡㻗是高爾夫球教練，目前專注教練事業，亦坦言如有時間及機會都會想嘗試參演戲劇。

羅天宇(右)、胡㻗一起出席慈善活動。（葉志明 攝）

胡㻗目前專注任職高爾夫球教練。（葉志明 攝）

羅天宇相當了解緋聞女友陳懿德運動喜好

而在接受《香港01》訪問時，講到熱愛打高爾夫球，問到平時有沒有與緋聞女友陳懿德一起打球時，他就表示：「佢唔係太鍾意高爾夫球，佢覺得太靜態，佢鍾意啲速度或節奏比較快啲（運動），網球嗰啲佢就好鍾意。」非常了解女方的運動喜好。

羅天宇同陳懿德爸爸因高爾夫球有共同話題。（葉志明 攝）

羅天宇已融入緋聞女友陳懿德家中

當提到緋聞女友陳懿德在日前幫爸爸慶祝生日，問到當日有沒有出現一同慶祝時，他就表示沒有：「嗰日工作拍賀年節目去唔到。（見到蛋糕上係高爾夫球造型，陳爸爸應該好鍾意打高爾夫球？）係呀！佢好鍾意㗎，我諗佢哋一個禮拜都打一至兩場，我都試過同佢哋去玩，都好開心嘅。（你同陳爸爸多唔多話題？）都有，呢個係其中一個共同話題，因為大家都好熱愛，（陳爸爸對你有咩評語？）打好啲，一齊嚟玩多啲。」似乎已經融入女方家中且相處起來不錯。

羅天宇指陳懿德不太愛玩靜態的運動。（葉志明 攝）

替羅子溢未能奪男主角獎感失落

另外，問到早前在《萬千星輝頒獎禮2025》失落「最佳男配角」獎一事，他就表示並沒有失望：「因為對手都非常強勁，我係覺得有啲可惜係《金式森林》攞唔到最佳劇集，因為自己都齊心協力咁完成呢個作品，我哋覺得係好團結嘅一件事，有機會希望可以開續集，原班人馬。」 但他就替羅子溢未能套得「最佳男主角」獎而感到失落：「佢攞唔到視帝，我失落啲，因為我都睇好佢。」