陳曉華新劇演技大爆發自覺好恐怖　獲力捧上位︰希望可以進步神速

陳曉華（Hera)今（22日）無懼寒冷天氣，身穿短裙大展長腿出席「仁濟x淨緣慈善高爾夫球賽」，而作為開球禮嘉賓的她，在接受《香港01》訪問時就坦承完全不會打高爾夫球，所以藉着是次機會觀摩學習：「我會欣賞大家嘅球技，所以我好想今日藉住呢個機會，咁難得有機會嚟到一個Golf嘅活動，我覺得可以將我嘅好奇心爆發出嚟。」又續言有不少圈中人都會打高爾夫球，就好像何依婷，如有機會可約對方一起打高爾夫球。

陳曉華大展長腿出席慈善活動。（葉志明 攝）

演技大爆發背後有為角色做功課

而講到在近日播出的新劇《非常檢控觀》中，其一段半分鐘的自言自語演活棄婦的戲份大受好評，演技大爆發令不少網民刮目相看，對此，她回應表示有為該角色做了功課：「我覺得呢個角色好難，我需要做好多背景故事嘅準備，即係我要諗吓何廣沛點樣PUA我，我要諗吓佢平時係點樣同我相處，我唔知點解嗰吓想自言自語，因為我喺度諗緊究竟佢係我老公定係唔係我老公，但係佢又好似唔係，其實我自己睇返嘅時候我覺得好驚，點解有個女仔會咁樣自言自語，好恐怖。」

陳曉華自覺自己在《非常檢控觀》中自言自語一幕戲很恐怖。（葉志明 攝）

現實生活曾遭他人PUA

在劇集中她不時遭到何廣沛PUA，其實在現實生活中她亦不時會遭到他人PUA：「其實可以畀人PUA，但係唔好太多，成日都淨係覺得要say yes，一定要學識say no。」

陳曉華坦言想嘗試做打女角色。（葉志明 攝）

獲力捧上位望自己能進步神速

獲TVB力捧上位的陳曉華，每年都有新劇推出，翻查資料得知，其手上還有三套劇集還未播出，問到受捧上位壓力會不會很大時，她就二話不說：「我希望自己可以進步神速，其實我而家所有存貨好多時都係三、四年前拍嘅。我而家呢三年改進咗好多嘢，咁我好希望自己嚟緊會有再多啲機會可能再進步多啲。」又坦言想嘗試做打女角色。