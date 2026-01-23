40歲頂流小生北上翻紅坐擁過億身家　意大利出騷曬外語獲讚：太牛

現年40歲的陳偉霆（William）於2003年參加全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽連奪三獎入行，入行初期事業平平，曾因《Taxi》一曲被叫「的士陳」。後來轉戰內地後，多年來人氣有升無減，榮升內地頂流，即使去年無預警宣布與內地超模何穗結婚生子，依然不影響粉絲對他的愛戴，去年憑劇集《許我耀眼》再度迎來聲勢高峰。近日他獲邀到米蘭冬季時裝騷，竟然連意大利都有粉絲，更大曬英語和意大利語冧爆意大利女粉絲，獲內地粉絲大讚：「太牛了！」

陳偉霆在內地人氣好高。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆去年無預警宣布與內地超模何穗結婚生子。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆米蘭曬意大利文

陳偉霆近日遠赴意大利米蘭時裝周做模特兒行Catwalk，高大靚仔，亮眼外型令人羨慕。一向愛錫粉絲的陳偉霆完成工作後，特意到門口與久候多時的粉絲見面簽名。期間有意大利粉絲以意大利文跟陳偉霆對話，又有一名意大利女粉絲以帶有口音的英文向陳偉霆自我介紹，稱為陳偉霆的影視作品作翻譯，陳偉霆聽後以英文回覆：「噢，我的天哪，這是我的榮幸！」並以意大利文講多謝。有內地粉絲激讚陳偉霆「竟然能聽懂，太牛了吧」、「威廉是真翻紅了」。

陳偉霆當年在《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得「金咪大獎」（冠軍）、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」。（視頻截圖）

陳偉霆今在內地人氣相當高。（陳偉霆微博圖片）

坐擁過億身家勁過古天樂成龍郭富城

身為內地炙手可熱的當紅一線小生的陳偉霆吸金力超強，坐擁過億身家，多次登上《福布斯中國名人榜》，排名甚至高於古天樂、郭富城和成龍等資深藝人。收入豐厚的名下擁有多個物業，更曾豪擲數千萬元購入香港北角半山豪宅送給媽媽，是圈中的「小富豪」，曾曝光香港過億獨立屋豪宅，又曬內地的獨立屋。

陳偉霆同意大利女粉絲對話。（小紅書）

有禮貌。（小紅書）

講意大利文多謝。（小紅書）