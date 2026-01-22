陳茵媺奉老公陳豪之命去舖頭突擊檢查　員工大講好話：係唔係擦鞋

視帝陳豪除了專注演藝事業之外，還非常用心經營咖啡生意，其創立的自家品牌「Blooms coffee 」獲不少客人光顧，目前咖啡店在全港有4間店舖。而作為老闆娘的陳茵媺就奉老闆陳豪之命，近日就去到其中一間店舖進行突擊檢查，員工們都大講好話，令陳茵媺都不禁笑言：「這句是不是拍馬屁的呀！」相當搞笑。

陳豪創立的自家品牌「Blooms coffee 」獲不少民眾光顧 。（資料圖片）

陳茵媺突擊檢查

化身突擊員去到店舖進行突擊檢查的陳茵媺，揚言此行動是聽命於老公陳豪：「今天老公就去了幹活，他就吩咐我一定要過來做個突擊檢查。」所以她就用英文偶爾又會用中文問員工各種不同問題，就好像問到：「Blooms這個詞對你來說意味着甚麼？」其中一位員工就表示：「一個高端的咖啡品牌。」頓時令老闆娘陳茵媺聽後都相當開心。

陳茵媺去店舖突襲檢查。（小紅書圖片）

陳茵媺笑員工是不是在拍馬屁

再續問到：「如何評價你的老闆？」，有一位員工就表示：「對我來說是9.5分。」另有員工就表示：「他非常友善，所以他把我們當朋友。」大家對老闆陳豪的評價相當高，當下陳茵媺聽後就笑言：「這句是不是拍馬屁的呀！」

陳茵媺問員工問題，非常好笑。（小紅書圖片）

員工講不出老闆陳豪作品

眾所周知，老闆陳豪是一位大明星，所以陳茵媺都不禁發問：「你有沒有看過老闆的電影和電視？」其中一位員工就表示：「肯定有啦！我從小時候就開始看了。」及後陳茵媺就叫對方講出老闆的三個作品，未知是否太緊張，該員工一時之間難以說出，只記得：「幫朕check吓。」這句對白，二人對話相當好笑。

二人互動非常好笑。（小紅書圖片）