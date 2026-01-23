鄧麗欣新年去台灣「見家長」　唔怕追問結婚：好彩佢冇乜親戚

鄧麗欣（Stephy）昨晚（22/1）出席《保良局周年慈善餐舞會》，更特別捐出一幅由她所畫的畫作以作慈善拍賣。她接受《香港01》訪問時，表示希望可以籌得6位數數字。當晚她穿着一條珠片緊身連身裙，突顯出她的女性美！



鄧麗欣（Stephy）捐出畫作拍賣。（葉志明 攝）

去旅行「派福利」？

她接受訪問時，提到在新一年忙於來年的工作安排：「而家安排緊啲假期畀自己，跟住就要落手落腳做工作。（其實係諗緊去邊度旅行？）係啦！諗緊book酒店呀嗰啲。」記者提問會不會「派福利」？她回答：「而家呢啲時間係冬天喎，包冚晒。（有人滑雪上身着比堅尼）咁激動？！我就冇去滑雪嘅，睇吓會唔會去浸吓溫泉，哈哈。（幾時？要記低個日子）我都未定。」

鄧麗欣（Stephy）和楊愛瑾（Miki）。（葉志明 攝）

鄧麗欣（Stephy）捐出畫作拍賣。（葉志明 攝）

預告上半年出新歌

提到拍賣的畫作，鄧麗欣介紹畫作的含意：「係一個好浪漫，好神秘嘅夜空，其實入面係蘊藏一個充滿愛嘅故事，所以呢幅畫除咗睇落去好冰冷之外，都好有意思。」她也透露，來年會打算發行新歌：「都可以透露，開始做新歌，頭先所講諗好多嘢，其中一樣就係新歌。你話係咪乘勝追擊，其實呢個計劃本身都有。（預期幾時有得聽？）咁快俾個deadline我？（大概啦）上半年一定有。」

鄧麗欣（Stephy）表示新年會同男朋友去台灣拜年。（葉志明 攝）

鄧麗欣（Stephy）表示冇乜結婚壓力。（葉志明 攝）

新年「見家長」被追問結婚？

農曆新年就快到，鄧麗欣表示新年也會到台灣「見家長」。怕不怕被男家，親朋戚友追問幾時結婚？她回答：「好彩佢冇乜親戚，佢屋企人都好open嘅，冇乜呢啲壓力，順其自然啦。」她也提到一件事，去年拜訪家長時以為會收到利市，怎料對方家長最後沒有派。「原來佢哋冇呢啲習俗，第一次去以為佢哋唔記得派俾我。」

鄧麗欣（Stephy）透露上半年會有新歌。（葉志明 攝）

鄧麗欣（Stephy）今晚勁靚！（葉志明 攝）

鄧麗欣（Stephy）今晚勁靚！（葉志明 攝）

鄧麗欣（Stephy）身材keep得超好！（葉志明 攝）

鄧麗欣（Stephy）身材keep得超好！（葉志明 攝）