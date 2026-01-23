41歲楊秀惠打理美容王國　初創業兩年瞓自已公司：辛苦啲冇所謂

前TVB花旦楊秀惠今晚（22/1）出席《保良局周年慈善餐舞會》。雖然已為兩女一兒之母，但身材樣貌絲亳沒有走樣，甚至更勝當年！談到近況，她表示除了照顧小朋外，就是打理美容生意，但她就表示暫無意再參與幕前工作，頗為令人可惜。



楊秀惠打理美容王國。（葉志明 攝）

湊女經

談到打理生意，她接受《香港01》訪問時，坦言公司同事十分幫得上忙：「同事好好，知道我有3個小朋友，都好幫得上。」去年喜獲麟兒，她透露最近忙於照顧小朋友，也幸好有人幫忙。講到湊女經，楊秀惠也坦言，自己有教導女兒的學業外，也有請家教幫忙。「一路都要跟。（有請家教？）有需要都會，我唔係叻晒嘅。」

楊秀惠keep得勁好。（葉志明 攝）

初創業兩年瞓自已公司

訪問中提到當年由幕前轉型做生意，她提到當年的生活十分刻苦：「嗰時要瞓喺自己公司度，因為嗰時要拍劇，跟住仲有做其他主持節目，所以嗰時係一有時間就瞓喺自己公司，因為有好多嘢要處理，所以做完嘢之後返去自己公司，好多時都喺嗰度瞓。」

湊小朋友與打拼事業，哪一個更辛苦？她回答：「我覺得，只要係自己鍾意嘅嘢就冇乜（所謂），辛苦啲都冇所謂。我覺得最緊要係自己鍾意。（持續咗一年？）都唔只，都好多年，年幾？初頭創業。」

楊秀惠出席《保良局周年慈善餐舞會》。（葉志明 攝）

楊秀惠分享創業奮鬥史。（葉志明 攝）

楊秀惠戴名貴首飾。（葉志明 攝）

