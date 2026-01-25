葉蘊儀慶祝53歲生日狀態極佳　皮膚緊緻飽滿不似年過半百

現年53歲的葉蘊儀雖然已經年過半百，但日前她分享慶生照片時，卻見她在燭光映照下皮膚依然緊緻飽滿，完全不見歲月痕跡。葉蘊儀對着鏡頭甜美，一雙大眼睛充滿神采！

現年53歲的葉蘊儀已經年過半百。(ig@gloriayipwanyee)

葉蘊儀皮膚依然緊緻飽滿，完全不見歲月痕跡。(ig@gloriayipwanyee)

葉蘊儀的演藝之路始於13歲，因拍攝廣告而入行，15歲時憑電影《孔雀王子》爆紅，並且成功打入日本市場。但在事業巔峰期的22歲，她選擇息影，閃嫁玩具富商陳柏浩。然而這段婚姻僅維持5年便結束，葉蘊儀於懷孕期間期間丈夫出軌，所以毅然提離婚，並獨自撫養兩名子女。儘管面對經濟困境和家庭風波，她仍堅強復出，展現不屈的一面。

離婚後，葉蘊儀也曾面對許多無端流言，包括被台灣資深傳媒人麥若愚指其「性慾強」，並影射她為嫁入豪門而結婚。對此，她公開否認並怒斥謠言，澄清前夫家並非豪門，更認為這是前夫為爭奪撫養權而蓄意造謠。

除了過去的困境，葉蘊儀也曾挑戰突破自我。2019年，她憑藉意志減重至98磅，重拾青春活力，更遠赴日本拍攝性感寫真集，其中包含全裸照片，大膽脫離「玉女」標籤，展現成熟女性的自信與魅力。不僅外貌年輕化，她更以堅毅的態度詮釋了成長的韌性。如今，葉蘊儀仍以其樂觀積極的生活態度為人所讚揚。不僅是昔日影壇的經典玉女，也是一位勇於突破、勇敢面對人生挑戰的優雅女性。