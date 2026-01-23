性商教母爆紅教撒嬌賺2700萬　開辦狐狸精課程收10萬女學員過萬人

「我眼神給出去」、「是不是靈動了」、「我的身體形成了一個X字形」這幾句話近日紅遍網絡，一名自稱「性商教母」的內地女網紅周媛憑教人撒嬌而人氣急升，金句畫面被大批網民模仿。有傳周媛的生意覆蓋情趣用品、內衣、醫美等，靠在線上線下教授向男人撒嬌技巧瘋狂吸金。

收10萬開辦狐狸精課程 女學員過萬人

周媛在片中以「眼神教學」、「魅力提升」等字眼吸引網民眼球，片中她動作浮誇，台詞曖昧充滿性暗示，片段被網民瘋傳，有不少網民跟著做，表示確實是迷倒不少男士，更大讚周媛的教程「很有用」。當中被形容為「頂級狐狸精課程」的征服男人課程，收費更高達10萬元，各種課程吸引了過萬女學員，單是付費課收入就超過2400萬元人民幣（約2688萬港元）。

社交平台坐擁近20萬粉絲

周媛在抖音、小紅書等平台均有帳號，坐擁近20萬粉絲。帳號簡介指自己是「黑白顛性商學苑」的創始人、性商第一人、45+女性企業家，影響人數超百萬。據她發布的內容，主要針對女性魅力修煉教程，提升性商（Sexual intelligence）。課程主要分為線上線下，線上課從9.9元、99元、999元到上千元不等，更另有高階及個性化導師定制課程，售價高達8.8萬，當中包括解答情感問題和情趣玩法，而官方商城頁面顯示已有5690人學過。至於線下方面，更有售價2999元的兩天兩夜訓練營、4980元的三天三夜訓練營。此外，商城內還售賣內衣、成人玩具、醫美療程、創業和財富課程指導等。

否認課程為「討好男性」

有大批網民質疑周媛的片段根本是教人怎麼「撩漢」，相關課程就是「小三培訓班」、「狐狸精培訓班」，將女性視為討好男性的「工具」。對此周媛則聲稱課程長期被誤解為「討好男性」，但實際上強調的是「親密關係里我們可以取悅自己」。內地官方《中國婦女報》就此發表評論，指視頻課程扭曲價值觀，網絡平台應加強審核。目前周媛多個帳號已被封及設為私密帳號。