張柏芝一家人低調現身機場　疑送18歲大仔謝振軒赴澳洲讀大學

現年45歲的張柏芝與謝霆鋒在2006年結婚，婚後誕下兩兒子謝振軒（Lucas)和謝振南（Quintus)，但最終二人在2011年宣布離婚，離婚後張柏芝獨自撫養兩兒子。2018年，更無預警宣布誕下第三胎兒子張禮承（Marcus)，但生父身份至今仍是一個謎。

張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

張柏芝一家人現身機場

雖然，張柏芝作為單親媽媽且工作繁忙，但她對兒子們的照料卻無微不至。近日有網民就在機場偶遇他們一家人，疑一起送18歲大兒子謝振軒赴澳洲讀大學，畫面相當有愛。

從網上曝光的畫面可見，張柏芝身穿紅色上衣，頭戴紅色cap帽及戴上口罩現身，打扮相當低調，而大兒子謝振軒及二兒子謝振南均以休閒裝現身，兄弟二人完全零遮掩，而15歲的謝振南明顯身高已高過哥哥謝振軒，身材挺拔，兩兄弟都遺傳了父母良好基因，均是大帥哥，而最小的兒子張禮承則坐在嬰兒車上，軟萌可愛，一家人在登機櫃位作耐心等候。

張柏芝一家人在機場被網民偶遇。（微博圖片）

一家人疑送大兒子謝振軒赴澳洲讀書

他們一家人難得現身機場，有網民就猜測指可能是送大兒子謝振軒赴澳洲的澳大利亞音樂學院讀書。因為在去年時已有傳謝振軒被悉尼大學及澳大利亞音樂學院取錄，當時傳出他會在澳洲攻讀音樂，絕對是遺傳了父母的音樂細胞。

謝振軒（左)和謝振南（右)長相帥氣。（資料圖片）

謝振軒外型相當出眾。（微博圖片）