陳自瑤13歲女兒拍拖照流出　王浩信考慮採取法律行動夫妻同心護女

兩屆視帝王浩信與陳自瑤（YoYo）自2011年結婚以來，婚姻狀況一直備受外界關注。儘管兩人近年鮮有同框，但在保護愛女依然好有默契。近日，兩人13歲的女兒王靖喬（Victoria/QQ）因社交平台私人照片被「起底」，導致正面樣貌及與小男友的親密錫錫照意外流出，引發網民熱烈討論。

王靖喬是陳自瑤和王浩信的愛女。（ig圖片）

陳自瑤和王浩信近年罕有同框。（ig圖片）

13歲Victoria愈大愈靚 放閃蜜照遭瘋傳

現年13歲的Victoria已踏入青春期，完全遺傳了父母的優良基因，樣貌標緻且打扮時尚前衛。YoYo曾透露女兒長得跟她一樣高，非常愛美，甚至會穿她的衣服扮靚。不過，情竇初開的Victoria近期在私人社交帳號與男友Julian放閃，貼出嘉年華及溜冰等拍拖生活照。當中更包括錫面、錫嘴的親暱鏡頭，甜蜜指數爆燈。相片流出後，Victoria疑為保護戀情，已火速移除相關照片並換走帳號頭像。

王靖喬與男友的甜蜜互動更是吸引了不少目光。(ig圖片)

王靖喬與男友。(ig圖片)

王靖喬在社交平台上的活躍表現沒有刻意保持低調。(ig圖片)

王靖喬在社交平台不時貼出生活照。(ig圖片)

王浩信：考慮法律行動

面對女兒私隱被侵犯，一向少談家事的王浩信與陳自瑤罕有地同一口徑護女。YoYo接受傳媒訪問直言：「謝謝大家關心！亦希望大家能理解，每個孩子的成長都需要空間和隱私，請尊重我女兒作為一個普通青少年的權利，讓她能在不受輿論壓力的環境中成長！謝謝。」

目前正在內地拍攝電影《香港奇案》的王浩信亦表現強硬。他表示相關照片來自女兒的私人帳戶，是在未經授權下被公開，對Victoria造成傷害。浩信直言：「我哋依家會考慮採取法律行動。」他強調此刻不會回應其他問題，一切以保護女兒為首要。

王浩信與女兒。（ig圖片）

曾邀女兒一齊上台演山。（網上圖片）

陳自瑤與女兒。（IG@chenchiyiu）

浩信內地開工帶傷上陣 累積傷患未痊癒

王浩信在珠海拍攝新戲時，亦透露了近況。雖然與蔡潔多次合作，但今次是首次正式交手，更坦言久違用廣東話拍戲感覺親切。不過，他坦承去年因拍攝動作戲導致的手骨及肋骨骨裂傷患仍未完全康復，目前仍存在肌肉不平衡及勞損問題，只能應付正常郁動，暫時無法挑戰激烈動作。

王浩信在珠海拍攝新戲回應女兒拍拖照流出事件。（小紅書截圖）

陳自瑤早前在台慶極搶鏡。（香港01攝）

陳自瑤的穿著方式被質疑過於刻意賣弄肉感，疑似為了展示豐胸成果而強行將衣服向上拉，導致失去了設計師原本追求的高級格調。（IG@chenchiyiu）