江美儀憑《名媛望族》再度爆紅　對白被網民改做電話鈴聲成熱話

TVB拍過不少經典劇集，每次重播都會吸引觀眾翻煲，而最近深夜重播的《名媛望族》，不只引來大批觀眾追看，劇中三姨太江美儀的對白亦成為網絡熱話，更有網民將對白改為鈴聲。

最近TVB深夜重播的《名媛望族》引來大批觀眾追看。（劇集海報）

《名媛望族》重播翻Hit

於2012年播出的《名媛望族》集結多位TVB好戲之人，包括江美儀、劉松仁、楊茜堯、馬國明、吳卓羲等。劇集其中一幕講到由江美儀飾演的「三太太」與劉松仁激烈爭吵，三太太面對丈夫欲娶楊茜堯為四姨太，當中拋出三句英文對白，包括「I'll shout as i please」、「As if I care!」，完美演繹如何以英語優雅地對罵，獲網民大讚有創意。

劇集其中一幕講到由江美儀飾演的「三太太」與劉松仁激烈爭吵。（劇集畫面）

江美儀以英文說出「I'll shout as i please」，完美演繹如何用英語優雅對罵。（劇集畫面）

江美儀經典對白被網民改作電話鈴聲

江美儀在劇中質疑四姨太的出身不配，肉緊說：「大姐係書香世代，二姐係前清格格，我爸係銀行家！我哋全家都有頭有面！你要娶個戲子做四姨太，你唔使旨意啊！」，洗腦對白引起網民熱烈瘋傳。有網民將這幾句對白改作電話鈴聲，並將片段分享到社交媒體，並留言寫道：「太入腦⋯我決定整埋iPhone 鈴聲，日日可以聽三姨太Yvonne把聲 🥰🥰🥰」。而江美儀看到帖文後，都留言表示：「嘩！多謝你呀！」

有網民將江美儀的經典對白改做電話鈴聲。（threads）

江美儀留言感謝網民。（threads截圖）

網民一致大讚《名媛望族》高質

有大批網民看到帖文後，都大讚網民非常有創意，見到江美儀本尊留言，有網民即貼出江美儀的舊照，並大讚：「多謝你當年香港top3女神」、「真係好靚」。而江美儀亦搞笑回應網民：「係咪真㗎, as if I care! 😘」。另外，亦有網民大讚《名媛望族》是高質劇集：「想不斷重聽係咪正常🤣」、「我就快發夢都記得 大姐係書香世家 二姐係前清格格 我阿爸係銀行家」、「雖然感情戲內容有啲搶口 但故事其實寫得幾好 有階級鬥爭、破除封建制度」、「《名媛望族》高汁」、「世界欠江美儀同滕麗名視后！」、「呢套真係極度underrated，嗰陣睇已經覺得好好睇，每個角色都做得好好睇到人好投入」。

大姐係書香世家，二姐係前清格格。（劇集畫面）