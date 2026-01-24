大隻Rocky IG簡介高調@崔碧珈藏愛意　獨家8字回應鐵漢柔情

「大隻Rocky」鄭健樂早前上演一場「羅生門」式戀情，「性感女神」崔碧珈（Anita）早前被爆出與現年57歲、外號「大隻Rocky」的健身教練鄭健樂傳出相差21歲的「父女戀」。原本男方單方面認愛，外界紛紛送上祝福，豈料劇情峰迴路轉，由「單純之戀」演變成「獵食指控」。



崔碧珈上載與Rocky做Gym合照

從「最高分男人」變「裝單純」

事件初期，崔碧珈雖強調自己維持單身，但對Rocky讚不絕口，一度指兩人只是「好好好好好嘅朋友」，但亦公開讚男方是「認識的人當中最高分的男人」，更以「我都好單純，佢比我更單純」來形容對方。怎料劇情峰迴路轉，崔碧珈及後在社交平台強硬發文，疑似炮轟有人裝單純「獵食」其身邊朋友，兩人關係正式決裂。

Rocky隨後高調宣布戀情，更新facebook感情狀況，透露與崔碧珈戀愛中！

崔碧珈記者會上否認戀情，又話「大隻Rocky」好單純。

「懇求唔好再成日喺我IG追蹤/like/inbox我身邊嘅好朋友，你同佢哋本身就唔識，搵過其他目標繼續裝單純啦，我唔想有自己朋友受騙，請遠離我們吧。」

崔碧珈出PO擔心友人受騙！

Rocky死心不息 IG簡介藏愛意

儘管女方已劃清界線，但單純的Rocky似乎仍未放下這段感情，在 IG簡介中依然＠崔碧珈的IG並加上一顆愛心，以表決心！問及是否對崔碧珈仍未死心時，他回覆《香港01》指：「只談公事，不談私事。」

死心塌地。（截圖）

Rocky疑似回應！（截圖）

崔碧珈到日本沖繩渡假，在沖繩街頭性感大解放

