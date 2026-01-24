新婚人妻內地住酒店有暖氣冇冷氣　着住冷衫投訴：我寧願出走廊瞓

45歲的莊思敏（Jacquelin）是大馬拿督千金，家族資產估計約8億元，基本上可說是唔使做，衣食無憂。不過莊思敏始終醉心於演藝工作，近年積極北上發展，更不時在社交平台分享內地生活點滴。日前她到佛山入住酒店，卻因為房內溫度問題換來一肚氣，室外雖然只有8度，但房內室溫卻高達28度，令她熱到無法入眠，揚言要「出街瞓」！

莊思敏去咗廣州佛山。（抖音@莊思敏）

大呻酒店房間竟然冇冷氣只得暖氣。（抖音@莊思敏）

去年再婚沒有註冊

有過一段失敗婚姻的莊思敏，去年10月與高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮，及後承認沒有正式簽字註冊，打算「一切從簡」，認為一紙婚書不重要，而婚後仍繼續工作。日前莊思敏在抖音分享一段在酒店房間的自拍片，透露床上只見一個枕頭，明顯老公沒有同行，穿上一件頗厚針織衫的莊思敏說：「 好瘋癲呀！我昨晚竟然熱到瞓唔著！出面8度？（拍片者：係呀，個玻璃係凍㗎！）現在室溫係28度咁呀大佬，熱到一個點！」

莊思敏着住件厚針織衫，話好熱，寧願出走廊瞓。（抖音@莊思敏）

莊思敏透露自己入住廣州佛山一間酒店，表示明白北方地區天氣寒冷，通常會開中央暖氣，但似乎未有體諒來自不同地方客人的生活習慣。她曾向酒店提出交涉，回覆竟是：「酒店同我講個房係無得調較冷氣，只得暖氣。」

發現走廊冷氣大過自己房間

莊思敏隨後更發現房外走廊的溫度竟然比房內更舒適，說時十分勞氣：「出面係講緊8度，但我現在室內係28度，最嬲係咩，佢個走廊嘅冷氣大過我間房，我同佢講你唔需要多，只係畀返走廊溫度我就得嘞，走廊嘅溫度係完全舒服㗎，我依家係直頭想拖張床出去瞓走廊，真係要出街瞓呀呢一鑊！」不少網民見狀紛紛出謀獻策，有的建議她「乾脆脫衣服」或「穿泳衣睡覺」，甚至有人提議「開窗通風」，令人啼笑皆非。

莊思敏去年10月與高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮。（IG/@jacquelinchng）