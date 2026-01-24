Brooklyn為向老婆表達愛意刺70個紋身　網民嘲：千萬唔好離婚！

碧咸（David Beckham）夫婦被大仔Brooklyn日前發長文控訴被父母控制多年，炮轟母親Victoria騎劫婚禮第一支舞之餘，更指父親碧咸生日拒見富二代百億千金新抱Nicola Peltz及婚禮前逼簽棄權書，表示絕不會跟父母和解，事件引起全球關注。事件持續發酵，任何有關碧咸夫婦或Brooklyn夫婦的舊聞，都成為網民的焦點。

有大量網民認為碧咸夫婦在Brooklyn成長期間多年來給予無限量支持，只是Brooklyn不爭氣。（Getty Images）

Brooklyn經常同老婆出席公開場合。（Getty Images）

Brooklyn為愛妻刺70個紋身

Brooklyn過去曾公開透露身上擁有100個紋身，當中有70個是獻給老婆Nicola，由於每次紋上一個跟Nicola有關的紋身，她都會感動到哭出來，為了讓老婆感動就會經常以紋身作為驚喜。除了有Nicola的名字之外，還在後頸紋上老婆寫給自己的情書及雙眼，內容大概是：「我永遠的男孩，每當你感到焦慮時，請閱讀此內容。我想讓你知道你有多愛你。你有我見過的最善良的心，我希望我永遠不會沒有你的愛。（My forever boy, Read this anytime you feel anxious. I want you to know how deeply loved you are. You have the kindest heart I’ve ever met and I hope I never go a day without your love.）」

Brooklyn在後頸紋上老婆寫給自己的情書及雙眼。（IG圖片）

Brooklyn為老婆刺70個紋身。（IG圖片）

網民著兩人千萬不要離婚

有不少網民都對此感到反感，更指舉動很傻，雖然Brooklyn透過紋身去表達對Nicola的愛意，但70個紋身似乎太過誇張，更著兩人無論遇到任何事都千萬不要離婚，如果離婚的話Brooklyn就需要為全身的紋身改圖才能結識新女友。