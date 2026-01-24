前TVB小花參加瑜伽比賽勇奪一冠一季　去年與富貴男友訂婚曬巨鑽

現年29歲的杜穎珊（Sandy）憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉，除了主持節目之外，亦有在劇集客串亮相。前年杜穎珊宣布離巢後，專注發展瑜伽事業，日前她到澳門參加《第一屆澳門國際瑜伽體式錦標賽2026》，更分別勇奪冠軍及季軍！

好Fit！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

性感！（IG@sandytooooo）

性感！（IG@sandytooooo）

瑜伽女神！（IG@sandytooooo）

勇奪冠軍及季軍！（IG@sandytooooo）

第一名！（IG@sandytooooo）

杜穎珊參加瑜伽比賽奪一冠一季

杜穎珊分享比賽當日的照片及影片，可見她在台上做出多個高難度動作，最後杜穎珊在傳統動作環節中獲得第三名，而在Artistic Individual環節中更勇奪第一，相當犀利！其實杜穎珊早在6歲就開始學體操，曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，退隊後轉學瑜伽，14歲起參加過不少國際賽事，更三度代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲在新加坡國際瑜伽比賽中奪得四面金牌！

出賽！（IG@sandytooooo）

做出多個高難度動作！（IG@sandytooooo）

做出多個高難度動作！（IG@sandytooooo）

做出多個高難度動作！（IG@sandytooooo）

勁！（影片截圖）

勁！（影片截圖）

傳統動作環節。（影片截圖）

傳統動作環節。（影片截圖）

個人賽。（影片截圖）

杜穎珊憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉。（IG@sandytooooo）

杜穎珊擁有瑜伽導師資格。（IG@sandytooooo）

杜穎珊6歲已經開始學體操。（IG@sandytooooo）

其後轉學瑜伽。（IG@sandytooooo）

16歲便在新加坡國際瑜伽比賽中，代表香港奪得四面金牌。（IG@sandytooooo）

勁！（IG@sandytooooo）

前年離巢。（IG@sandytooooo）

杜穎珊前年離巢去年訂婚

而杜穎珊加入TVB後除了主持節目，還開辦教授哈達瑜伽與空中瑜伽的課程，並斥資50萬與「冬OT」成員陳明慧在尖沙咀開設瑜伽中心。前年7月杜穎珊宣布離巢，並自爆患暴食症，因為當時身心不健康才減少幕前演出，並將重心放到瑜伽事業上。去年9月杜穎珊接受總廚男友Anthony Cheung求婚，並於11月舉行訂婚派對。

獲男友求婚。（影片截圖）

獲男友求婚。（影片截圖）

甜蜜。（影片截圖）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）