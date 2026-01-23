太平年劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《太平年》陸劇又名吳越歸宗之太平年，改編自真實歷史事件五代十國「納土歸宋」，有董哲作為編劇，楊磊、陸貝珂、潘宇、閔國輝為執導，由白宇、周雨彤領銜主演的一套以古代歷史為題材的電視劇。該劇由《三體》導演楊磊執導，精心計劃十年，重磅打造全景還原的歷史史詩大戲，即將呈現眼前！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《太平年》電視劇情大綱

公元941年，吳越國王錢元瓘駕崩，王室陷入內憂外患的局面。王弟錢弘俶（白宇 飾）主動請纓，跟隨使臣北上汴梁朝賀正旦，抵達汴梁眼前卻是契丹大兵壓境，宰相馮道（董勇 飾） 在動蕩中亦要周旋各方。錢弘俶親身經歷北方國破家亡的慘烈，危局之中，他與郭榮（俞灝明 飾）、趙匡胤（朱亞文 飾）感情深厚，三位胸懷大志的年輕人意識到唯有國家真正統一，就能終結戰亂帶來的生靈塗炭與無盡國殤。

回到吳越國後，錢弘俶在朝堂上大展抱負，內部剷除奸佞、外面打擊強橫的權力者，在政局動盪之際扛起國主的重擔，蛻變為一位以「保境安民」為首要的仁厚君王。另一方面，郭榮與趙匡胤在中原奮戰，重建秩序，一同肩負「止戰」的使命，保南北和平。北方的趙匡胤繼承郭榮未願的志業，立北宋政權，並帶兵南下。在北宋大勢已定的關鍵時刻，考慮到百姓福祉，趙匡胤、錢弘俶主動放下兵器，和平地交出吳越疆土，寫下「納土歸宋、山河歸一」的歷史，以蒼生為念、保境安民實現天下太平。

《太平年》播出時間｜最新追劇日曆

《太平年》電視劇幾時播? 《太平年》一共有50集，由CCTV1、騰訊視頻、愛奇藝、芒果TV播放，會員由1月23日起每日更新2集，首播4集；而非會員就每日21:00更新2集，首播2集。

《太平年》演員人物關係圖

《太平年》演員

白宇 飾 錢弘俶

吳越國王錢弘俶，本來性情灑脫隨性，成長為以蒼生福祉為念的仁君

周雨彤 飾 孫太真

黃龍島出身的吳越王妃，生活無憂無慮，在汴梁見證了民間苦難後，決心為蒼生奉獻，充滿智慧

朱亞文 飾 趙匡胤

鐵血統帥以武力奮戰掃平亂世，重建天下秩序，與錢弘俶合作推動和平，後為北宋開國皇帝宋太祖

俞灝明 飾 郭榮

滿懷抱負卻英年早逝、壯志未酬的改革者，留下一番未竟之業，為趙匡胤與錢弘俶鋪設前路