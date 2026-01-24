陳國邦曾抱怨TVB發公開信辭職：如果已經係主角唔會衍生嗰封信

57歲的陳國邦在電影版《尋秦記》飾演李斯，演技出眾無庸置疑。日前陳國邦接受陳志雲的YouTube頻道訪問，重提2015年發布「給無綫電視的公開信」辭職，指「我不想自己慢慢變作一潭死水，變黑發臭我要流動，我要充滿生命...」。當年陳國邦離巢後，卻在短短兩個月後閃電回歸TVB拍攝處境劇《愛·回家之八時入席》，引發外界質疑他「食回頭草」博加人工。阿邦今次大方親述內情，直言當時已被老師鍾景輝（King）痛罵，直說：「如果已經係主角唔會衍生嗰封信。」

陳國邦重提2015年發布「給無綫電視的公開信」辭職。（YouTube@志雲頻道）

陳國邦接受陳志雲訪問。（YouTube@志雲頻道）

陳國邦於《尋秦記》劇集飾演年青階段的李斯。（《尋秦記》劇集劇照）

陳國邦被讚演李斯入型入格。（微博圖片）

被鍾景輝罵衝動：回想係有呢啲成份喺度

陳國邦透露當時正身在外國演出舞台劇《雙十星期二》，因為每日只做一場，有大量時間思考人生方向。他親述寫信經過：「封信我寫咗不下十封八封，改啲用詞，同做戲一樣有啲訊息表達得唔清楚，改改改。」 他透露回港落機翌日，已有TVB高層即約他在私隱地方見面。「對方話好欣賞我做戲同行為上面，雖然係比較年青同衝動行為。」陳國邦指信中刻意不提人名，就是不想任何人有壓力，但仍被老師鍾景輝先生鬧，他說：「話我咁衝動做乜，得罪好多人，回想係有呢啲成份喺度。」

陳國邦透露當年封辭職信改咗十次八次。（YouTube@志雲頻道）

陳國邦爆被老師鍾景輝責罵。(中英劇團截圖)

毛舜筠「欽點」回巢拍劇惹負評

之所以能迅速回巢，阿邦坦言全靠毛舜筠（毛姐）「欽點」。當時珍姐（曾勵珍）找毛姐回歸演處境劇《愛·回家之八時入席》，毛姐主動提出要找阿邦合作。阿邦形容與毛姐相識三十載，對方一直很提拔他：「我最初拍電視劇，佢睇 play back 同監製講，呢個𡃁仔邊個嚟幾好。」面對當年「食回頭草」的冷言冷語，阿邦心態平靜：「觀眾覺得你出完封信下月又返嚟拍嘢，梗係加你人工啦，當時受呢啲評論，但唔怪唔知原因嘅人。」

毛舜筠提攜陳國邦。(《愛·回家之八時入席》電視截圖)

離職兩個月即回巢，被嘲食回頭草。(《愛·回家之八時入席》電視截圖)

前輩催收工有感而發

談到發信的終極導火線，阿邦承認際遇是主因：「如果我已經有喺無綫做主角機會嘅話，一定唔會衍生嗰封信，正因為自己際遇唔好，但又覺得自己唔錯，點解有咁際遇？！」另一原因是他目睹一位欣賞的前輩在片場催促大家收工，令他極大打擊：「呢件事畀我鐘聲，我將來會否變成咁？我現好鍾意做戲。正如信中我唔知自己會去邊度，但我驚失去表演熱誠。」

陳國邦2012年憑《大太監》彭三順一角受網民力捧為「最佳男配角」熱門，可惜最後不敵古明華。(《大太監》電視截圖)

含淚問蒼天： 點解個世界會係咁？！

另外，訪問中阿邦透露有四兄弟姊妹，自己排第三，由於家境較困難，曾被嚴父「打到跌咗喺條街度」。他醠自爆中五未畢業已離家生活。當年為了賺取演藝學院學費，阿邦的生活極其艱苦：「凌晨四點起床整蛋撻賣麵包，中午在校洗碗，放學後到藝術中心做帶位，周六日再到超市落貨。」他憶述曾平均一周有兩日是「24小時冇得瞓」。不過，拍戲後感受過生死頓悟人生，在父親晚年父子關係修好。而提及信仰的問題，情感豐富的陳國邦談了一些哲學問題，最後更在鏡頭前激動灑淚問蒼天：「點解個世界會係咁？！」他坦言難以解釋自己正在尋找什麼，並為激動情緒說聲「Sorry」。

陳國邦童年生活艱苦。(陳國邦facebook圖片)

演藝學院畢業，為追演藝夢捱過唔少苦頭。(陳國邦facebook圖片)

談起信仰，陳國邦突有感而發：「點解個世界會係咁！」（YouTube@志雲頻道）

