敖嘉年「眾人食肉我烚青」　茹素十年打邊爐慘況：冇鴛鴦鍋點算？

敖嘉年近年身形Fit爆，完全看不出原來他已經食素十多年！昨日（23/1）他為宣傳全新素食節目HOY TV《橫素全中國》接受訪問，大談由「食肉獸」轉型做「素食男」的趣事，更分享了與朋友打邊爐的爆笑經歷，實行用「佛系」心態面對滿桌肥牛。



敖嘉年主持全新素食節目《橫素全中國》。（林迅景 攝）

打邊爐最高境界：無視成枱肥牛

講到食素最怕什麼？當然是朋友聚會叫「成枱肉」！敖嘉年笑言自己早已練成「百毒不侵」的功夫。當朋友大叫「冇鴛鴦鍋點算？」或者投訴餐廳沒有素食標籤時，敖嘉年反而是一臉淡定：「唔緊要！你哋食你哋嘅，我喺側邊烚菜就得。」

試想像一下，朋友們正在興高采烈地淥緊手切肥牛、黑豚肉，油花四濺，而敖嘉年一個人在那個充滿肉汁精華的火鍋的角落，默默地烚他的唐生菜、菇類和豆腐，畫面實在有違和感。他笑說完全不介意：「啲朋友話『掂到肉喎』，我話唔怕啦，又唔會死嘅！最緊要大家食得開心，我食一餐半餐冇問題。」這種「眾人皆醉我獨醒，眾人食肉我烚青」的境界，認真高深！

不少藝人出席撐場。（林迅景 攝）

由「食淨麵」開始

敖嘉年透露轉食素全因家裡的愛貓，當年寵物離世令他感到難過，於是萌生戒肉念頭。但要由雜食變全素談何容易？他自爆最初是靠「執死雞」過渡：「譬如去飲宴有龍蝦伊麵、炸子雞，我就叫朋友食晒啲肉佢，我負責食啲麵同白飯。」久而久之，腸胃習慣了清淡，見到肉反而沒了慾望。

對於身邊好友，敖嘉年亦採取「佛系推銷法」。他笑指絕不會逼朋友食齋：「你愈逼佢，佢過兩日反彈食返雙倍肉咪仲衰！」但他會向有濕疹的朋友入手，建議他們試試「清腸胃」，結果不少朋友真的因此改善了皮膚問題。

敖嘉年唱歌表演。（林迅景 攝）

敖嘉年主持近節目，爆用了整整半年拍攝，走訪了十多個中國城市20多個地方！（林迅景 攝）

敖嘉年主持新節目《橫素全中國》。（劇照）

原來敖嘉年已經茹素十多年。（劇照）

原來敖嘉年已經茹素十多年。（劇照）

《橫素全中國》風景勁靚！（劇照）

《橫素全中國》風景勁靚！（劇照）