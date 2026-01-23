東張西望｜中女賣樓求愛梅開三度墮情騙　訪問中途前夫致電揭內情

《東張西望》今日（23/1）報道一名中年婦女黃女士情騙個案，而她不止受騙一次，而是三次。黃女士向《東張西望》透露，自己經歷了三次情騙，第一次一個自稱「文強」，45歲有女兒的單身漢與她在網上迅速撻着，每日都通電話，稱她為「親愛的」，早上叫起床晚上說晚安，噓寒問暖。她說：「超級開心，有人錫自己。以為執到寶，好想嫁俾呢個人。」



黃女士梅開三度墮情騙。

現金一停感情歸零

當然，結局就是「現金一停感情歸零」。後來「文強」慫恿他購買「亞馬遜券」作投資「搵返一筆就收山」結婚。黃女士更將內地的住宅套現打算大賺一筆，怎料想提錢的時候就血本無歸。「錢又提唔出嚟，跟住即刻報警，警察都話呢啲錢係收唔返。好嬲佢呃咗30萬，令我患上抑鬱症，我頂唔順去報警，報警之後返屋企自殺。我好嬲佢，算係摧毁我大半身，我真係想打佢如果俾我見到（佢）。」

（《東張西望》截圖）

被騙30萬再被騙5萬

其後，黃女士又分別認識兩位猛男，黃女士向第二位男士表示自己被騙30萬，獲對方關心。「佢話我傻丫頭，點解俾人呃30萬。玩我呢個啦，最穩陣嘅，即係證券，（我）又信。」其後她從5千，逐漸增加每次的投資金額到二萬，合共5萬。「冇畀之後佢開始鬧我，我真係鬼上身。點解次次被騙都係我？」被騙兩次還未醒覺？之後黃女士又認識一位叫「大江」的55歲男人，又再被騙轉帳5千，不過疑似黃女士入錯數，竟遭對方打電話鬧她。

梅開三度！

《東張西望》訪問途中，黃女士的前夫致電給她檢查她的行蹤，才揭現，雖然兩人已離婚，但因經濟問題而被迫繼續同居，指出黃女士早婚又早離婚，雖有子女但關係不好，表示黃女士因寂寞難耐而相繼墮入情騙。

黃女士真係慘。

（《東張西望》截圖）

黃女士前後被騙超過35萬。（《東張西望》截圖）