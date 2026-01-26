視帝曾被指斷崖式衰老髮量驚人惹關注　網民最想知鬢角邊度買？

現年63歲的TVB「三屆視帝」羅嘉良，於2009年跟內地女星蘇岩結婚，女兒Sela已經12歲，婚後羅嘉良便到內地定居及發展，蘇岩則逐漸淡出幕前，女兒則於英國讀書。近年羅嘉良頻頻被指「斷崖式衰老」，但他心態依然年輕，日前在抖音分享與友人在北京涮羊肉的片段，大方正面回應網民質疑他戴假髮疑雲。

羅嘉良與黎耀祥均是TVB視帝，曾一齊頒發視帝獎項。（影片截圖）

羅嘉良離巢TVB後定居內地。（抖音@羅嘉良）

被質疑戴假髮 粘實鬢角：佢唔聽話

片中羅嘉良與友人圍爐取暖，期間友人代網民發問：「有人問鬢角喺邊度買？」引發全場爆笑。面對質疑，羅嘉良表現淡定，笑言：「好多網民逗我玩。」雖然被要求即場「揪一下」以示清白，但他似乎怕弄亂精心打理的髮型，僅隔空摸摸頭髮，自信滿滿地反擊：「假嘅邊有咁靚呀！大家有冇發現，今日我個鬢角冇粘上，係咪好自然？」他隨即解釋，平日之所以會「粘鬢角」，全因頭髮太不受控，他說：「我點解有時候將佢粘上，因為佢翹起嚟，我唔聽話，佢都唔聽話。」

日前羅嘉良與友人在北京涮羊肉。（抖音@羅嘉良）

對於被質疑是假髮，羅嘉良立即澄清。（抖音@羅嘉良）

羅嘉良問：「假嘅邊有咁靚呀！」（抖音@羅嘉良）

網民最想知鬢角邊度買？羅嘉良話係真髮，仲會時常唔聽話彈起。（抖音@羅嘉良）

令人羨慕嘅髮量。（抖音@羅嘉良）

斷崖式衰老惹議 曾被傳「患癌病危」親自發聲

羅嘉良的外貌近年多次成為網民熱討話題，風采不再，斷崖式衰老，不僅被影到嘴巴越來越歪，巨型眼袋更是嚇人。他的人氣亦大不如前，為開闢新財路，更不惜聯同內地網紅，以騎呢look上陣於網上直播促銷賣貨，被批自眨身價去扮小丑。 羅嘉良於2020年曾傳出患癌消息，指他多次暈倒兼已立遺囑交代後事，病情嚴重到「在醫院裡快要死了」。為此，羅嘉良在2023年親自拍片闢謠，指消息純屬炒作。

羅嘉良談當年拍攝《難兄難弟》，更重現「李奇」。（小紅書截圖）

羅嘉良曾被傳「患癌病危」親自發聲。(公關提供)

羅嘉良早前有傷患在身堅持演出，十分專業。(小紅書)

囡囡笑容好似爸爸。（抖音截圖）

女兒Sela處女踏上舞台獻唱。（抖音截圖）

五官標緻。（抖音截圖）