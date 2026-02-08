女神蒙上眼結局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《女神蒙上眼》陸劇有梁振華、初徵作為編劇，劉一志為執導，由辛芷蕾、林雨申領銜主演的一套以現代律政情感為題材的電視劇。女主角辛芷蕾憑《繁花》知名度再次大開，上年更以《日掛中天》奪得威尼斯影后，今次是她奪獎後首部律政電視劇，期待影后級的演繹！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《女神蒙上眼》電視劇情大綱

「常勝女律師」唐盈盈（辛芷蕾 飾）總是以出人意料的方式出牌，在一件件倫理糾葛與八卦的民事案件中，與頂頭上司「職場老狐狸」康俊（林雨申 飾）互相較量。透過家庭、職業抉擇等貼近社會現實的案件相互切磋，二人在代理案件中牽涉情感的拉扯，使他們釐清中國社會「人情與法理」之間的衝突、矛盾，以及尋求平衡。唐盈盈每次代理案件時，不僅為當事人辯護，也在無形中調整自己的價值尺度，檢視勝訴背後隱藏的盲點與挫折，從最初只在乎勝負結果的「常勝女律師」，漸漸覺悟到法律背後所承載的情感、代價，在經歷當中得以自我成長。本劇借愛情與婚姻、事業與家庭、法治與道德等各個層面的熱門議題，刻畫不同群體在現實生活中的掙扎，勉勵觀眾生活要抱有勇氣和希望。

《女神蒙上眼》播出時間｜最新追劇日曆

《女神蒙上眼》電視劇幾時播? 《女神蒙上眼》一共有30集，由湖南衛視、芒果TV播放，會員由1月25日12:00起，芒果TV會員連更不斷檔，SVIP每日搶先看1集；而非會員就由1月26日20:00起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《女神蒙上眼》演員人物關係圖

待更新

《女神蒙上眼》演員

辛芷蕾 飾 唐盈盈

「常勝律師」，行事果斷，由只在乎輸贏結果，後來明白人情與法律

电视剧女神蒙上眼@Weibo

林雨申 飾 康俊

「職場老狐狸」，唐盈盈上司，城府很深

电视剧女神蒙上眼@Weibo

張藝上 飾 林小雲

电视剧女神蒙上眼@Weibo

鄭希怡 飾 戴佩琳

电视剧女神蒙上眼@Weibo

馬德鐘 飾 齊文