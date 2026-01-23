微辣「六毫子」打破兩年沉默　親解阿晶離世風波反擊網民八大指控

微辣前經理人劉靜儀（阿晶）在2023年燒炭輕生離世後，網上輿論對微辣團隊的撻伐從未止息。事隔兩年，微辣創辦人之一陸志豪（六毫子）今日（2026年1月23日）發布長達半小時的影片，首度打破沉默。片中，他逐一反駁網上流傳的八大指控，重點澄清與阿晶生前的種種糾紛。陸志豪（六毫子）多次引用對話紀錄及時間線，力證「欺凌」與「恐嚇」之說純屬捏造。



微辣「六毫子」打破兩年沉默。（微辣Manner Facebook）

回應「喊相」欺凌指控：我並非先知

針對被指控為集體欺凌導火線的「喊相Filter」事件，「六毫子」陸志豪在影片中詳細梳理了時間軸。網傳他發布使用哭泣濾鏡的照片是為了嘲諷阿晶離職，但他指出阿晶實際上是在2021年8月20日才正式離職，且事前無預警，並解釋當年「興」玩「喊相 Filter」，實為正常操作。

他指：「加蔥呢一張相係完全被人惡意拼湊成同阿晶離職相關。」「六毫子」陸志豪在影片中無奈表示，他的照片發布於8月17日，當時阿晶仍在職，「因為當時阿晶係未離職嘅，加蔥亦都唔會係先知。」他續指，其他成員如卡特、雞Wing等發布的濾鏡照片，實為2022年5月因Johnny Depp官司而在全球興起的網絡熱潮，與阿晶離職相距大半年，兩者毫無關聯，卻被有心人士「惡意解讀同埋拼湊」成集體行動。

微辣「六毫子」反擊網民八大指控。（微辣Manner Facebook）

解畫「打邊爐」直播：阿晶離職當日曾言謝

對於另一項核心指控——團隊在阿晶離職當日「打邊爐直播」慶祝，「六毫子」亦作出強烈否認。他澄清該次直播發生於8月27日，與阿晶離職的8月20日相隔整整七天。他憶述當日直播起因純屬巧合：「因為當日照完胃鏡，醫生話我個胃好靚，所以就即興發起咗呢個直播。」

為證實雙方並非「不歡而散」，「六毫子」更公開了阿晶離職當日的WhatsApp對話記錄，記錄顯示雙方溝通平和，阿晶甚至向他表示「多謝你」。「六毫子」反問：「試問一個如果被欺凌而離職嘅人，又點樣會有一段咁樣嘅對話？」他對另一成員豪Dee因參與該場火鍋直播而飽受攻擊感到「非常遺憾」，形容對方只是單純想帶歡樂給觀眾的喜劇演員。

微辣「六毫子」透露被騷擾和恐嚇。（微辣Manner Facebook）

微辣「六毫子」長片解釋。（微辣Manner Facebook）

嚴正否認恐嚇 揭露網傳對話屬偽造

面對網上流傳他曾到阿晶經營的咖啡店騷擾，甚至發表針對其家人的恐嚇言論，「六毫子」以「極度荒謬同埋不實」來形容。他強調自己從未踏足該店，亦公開了最後一次與阿晶的對話紀錄，時間停留在2023年1月23日，反駁了外界指他在阿晶出事致電對方的謠言：「之後，我亦都無再同阿晶進行過聯絡……更加無打過電話聯絡佢。」

影片中，「六毫子」更點名指控網紅Sean Lam（日更頻道經營者）在直播中展示的「六毫子與友人對話截圖」為「100%虛假和改圖」。他感嘆面對這些無中生有的指控感到絕望：「你們隨便一句聽說、網傳……我們是要用多少時間去自證清白？甚至可能這一輩子都會被誤解，永遠都沒有辦法澄清。」

微辣「六毫子」指有造謠者扭曲事實。（微辣Manner Facebook）

關於簽署聲明與歌曲爭議

至於2022年1月雙方發布的聯合聲明，被指是微辣脅迫阿晶簽署，「六毫子」就公開當時的語音及文字對話，指出是阿晶主動提出「覺得呢件事要有個落幕」，雙方才達成簽署聲明的共識，阿晶更親自確認了發布時間。

此外，針對微辣十周年表演歌曲被指影射阿晶，「六毫子」播放了幕後創作錄音，證明該首Rap歌的主題是探討「努力與天賦」，屬綜藝節目的情節安排，由外判公司填詞，與阿晶無關。「微辣係從來無創作過一首歌同埋拍攝過一條片去傷害對方。」他斬釘截鐵地說。

微辣「六毫子」解釋「喊相 Filter」事件。（微辣Manner Facebook）

兩年沉默因司法保密 已向造謠者提告

「六毫子」解釋，過去兩年之所以保持沉默，全因澳門法律的司法保密原則。直至2025年10月，澳門法院裁定「日更頻道」經營者一項侮辱罪及兩項公開及詆毀罪成立，判處徒刑一年一個月（緩刑兩年），他才得以公開判決內容。他強調，法庭的裁決已證明了對方散播的內容均為「不實」。

影片最後，「六毫子」承認事件導致公司停止運作及退租，未能維持百人團隊生計是他「最大的責任」，並再次向受牽連的同事致歉。

微辣「六毫子」表示已向造謠者提告。（微辣Manner Facebook）

「六毫子」反擊網民八大指控 精華

指控一：微辣十周年歌曲嘲諷影射阿晶

回應： 歌曲主題為「努力VS天賦」，屬綜藝節目劇情。歌詞由外判公司撰寫，錄音證據顯示創作過程無針對阿晶意圖。

指控二：脅迫阿晶簽署聲明

回應： 公開對話紀錄，證實是阿晶主動提出希望事件落幕，並親自確認發布時間，絕無脅迫。

指控三：恐嚇及騷擾阿晶

回應： 嚴正否認曾到訪店舖或恐嚇。與阿晶最後聯絡為2023年1月。法院已裁定網紅相關指控及偽造對話圖為誹謗罪成。

指控四：打邊爐直播慶祝阿晶離職

回應： 阿晶於8月20日離職，直播於8月27日進行。直播起因是加蔥照胃鏡後醫生指胃部健康而即興發起，阿晶離職當日更曾向加蔥道謝。

指控五：前員工爆料女藝人杯葛

回應： 公司無該名員工。經查爆料帳號為多次改名的假帳號，頭像更顯示為外國人，內容純屬捏造。

指控六：被導演們欺凌後還要道歉

回應： 阿晶道歉因當時直播言論不當，非因被欺凌。強調微辣從未製作作品傷害對方。

指控七：喊相Filter集體欺凌

回應： 加蔥發布照片時阿晶尚未離職。其他成員照片為大半年後響應全球濾鏡熱潮，兩者時間點完全不符，被惡意拼湊。

指控八：每年獲得巨額政府資助

回應： 否認每年獲資助。曾申請的500萬資助最終因商業考量放棄獲取。因疫情未能完成項目，正積極償還文產基金之獎金。