鄭秀文腰傷已痊癒睇情況做運動　戥廖子妤奪影后開心

天后鄭秀文（Sammi）一向是時尚界寵兒，今日（23日）她現身中環出席時尚品牌活動，雙手穿戴着橙色手套，頭戴黑色髮箍，時尚度爆燈。鄭秀文在接受訪問時，提到即將在吉隆坡開演唱會，會否趁是次時尚活動觸動靈感，用於演唱會服裝上，她就表示：「因為每個地方有唔同嘅規例，去到馬來西亞可能衣服上就要保守返少少。（今次演唱會啲衫全部會改？）唔會全部改晒，但係都係希望盡量原汁原味搬去嗰邊，今次整個團隊都有二百幾人一齊過去，所以都好希望做到能夠將最好規格搬去嗰邊。（歌單上有冇更改？）基本上冇，都係原汁原味，因為我覺得呢個rundown都係我自己都非常之滿意，搵唔到啲咩地方要修改。」並指目前在吉隆坡只開兩場演唱會，不會再加場。

鄭秀文非常時尚 。（黃寶瑩 攝）

鄭秀文將在吉隆坡開演唱會

對於《You ＆Mi鄭秀文吉隆坡演唱會2026》門票一開售就售罄，鄭秀文都大表開心，並透露有粉絲希望她能在新加坡開唱，但因場地問題所以難以成事：「搵唔到啱嘅場地，搵到啱嘅場地啲期又爆晒，所以暫時就安排唔到新加坡呢一站。」續問到會不會最終在香港開唱成最終站，她就表示：「我再諗吓。（可以去啟德開？）都係一個好嘅建議，如果能夠喺啟德做呢個演唱會好似一個亞洲嘅終章篇都幾圓滿。」

鄭秀文將在吉隆坡開演唱會。（黃寶瑩 攝）

鄭秀文會因應身體狀況調適做運動

另提到較早前她因運動而弄傷腰部，對此她就表示已痊癒，並認為如覺得身體疲累就會給自己作休養：「而家同三、四十歲嘅運動方法有啲唔同，（一個禮拜做幾多次？）我諗都幾次嘅，不過就睇住個身體狀況去調適，以前就真係唔識停做運動嘅時候，而家比較平衡啲。」

鄭秀文在較早前因做運動弄傷腰部。(ig@sammi_chengsauman)

即將為電影《夜王》忙宣傳

最後，提到主演電影《夜王》即將上映，鄭秀文就透露要開始準備宣傳，並表示已在社交平台陸續上貼電影《夜王》不同演員的臉孔，而此舉是想讓更多人認識香港的演員：「我希望其實一套電影嘅意義，除咗自己演出，我覺得而家對於我嚟講覺得通過一部電影或者一個job裡面，可以讓更多人可以認識新嘅臉孔，對我嚟講係一個更重要嘅意義。」她更大讚這班演員的演出非常之好。而對於在《夜王》中的廖子妤近日憑電影《像我這樣的愛情》奪得「第32屆香港電影評論學會大獎」影后殊榮，她亦表示已向對方作出祝賀：「即刻send咗message畀佢，我哋前幾日拍嘢都有見到，好戥佢開心。」

鄭秀文在戲中飾演V姐，是夜總會的CEO。（《夜王》IG圖片）