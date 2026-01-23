李亞鵬自爆罹患淋巴癌結果峰迴路轉　欠巨債想法消極：大不了拜拜

王菲前夫、現年54歲的內地演員李亞鵬，近年因投資失利欠債約4,400萬港元，早前再爆出他創立的「嫣然天使兒童醫院」積欠房租2600萬人民幣，面臨關門搬遷的情況。有消息傳出，由於獲大量網友慷慨捐輸，希望幫助醫院捱過危機，對此，北京市朝陽區衞生健康委員會日前已介入了解。不過，深陷財務危機的李亞鵬，日前在直播中自爆一度被診斷患上淋巴癌，有過「大不了拜拜」的解脫想法，其心理狀態令人憂慮。之後李亞鵬再度檢查，其結果亦告出爐。

李亞鵬欠下巨債。（網上圖片）

李亞鵬交代捐贈金額與使用情況。（微博圖片）

嫣然天使兒童醫院發聲明，表示收到各界捐款。（微博圖片）

癌症篩檢收噩耗 李亞鵬心灰意冷：解脫了也好

李亞鵬在直播中憶述，早前前往腫瘤醫院進行癌症早期篩檢，數日後竟收到醫院短訊，指其胃部患有淋巴癌。當時正為醫院欠租問題奔波的他，直言當下並沒有感到害怕，反而萌生消極想法：「解脫了也好，大不了拜拜」的念頭。外界猜測，他長年背負巨額債務，面對健康威脅時，竟將噩耗視為一種「解脫」。

虛驚一場：只是一點炎症

正當網民為其健康擔心之際，劇情卻出現180度轉變。李亞鵬隨後接到醫院通知進行二次檢查，最終證實只是虛驚一場。他透露複檢結果顯示身體並無大礙：「只是一點炎症，所以是一種玄學吧。」 雖然只是虛驚一場，但其消極的心態已引起網民的廣泛關注。

李亞鵬近年因投資失利欠債約4,400萬港元，早前再爆出他創立的「嫣然天使兒童醫院」積欠房租2600萬人民幣，面臨關門搬遷的情況。（微博圖片）

笑談李嫣：像媽不像我

除了健康問題，李亞鵬亦罕有分享與女兒李嫣的相處點滴。他回憶2013年與王菲分開後帶女兒去麗江度假，當時他豪爽地準備大堆利是讓大家搶，卻被李嫣出言勸阻，叫他要「摟著點」（精打細算）。李亞鵬笑指女兒的金錢觀與他花錢闊綽的個性完全不同，並形容女兒：「像她媽不像我。」這句話引來網民爆笑熱議，也可見李亞鵬雖與王菲離婚並分開多年，至今兩人關係並未交惡。

李亞鵬係王菲前夫。（微博圖片）

李亞鵬出手闊綽，曾被女兒李嫣勸阻。（微博圖片）

二人創立嫣然基金。（網上圖片）