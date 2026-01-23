廖子妤首奪影后喜與老闆古天樂齊攞獎　第二次接花球擔心嫁唔出

出爐影后廖子妤（Fish）今日（23日）獲邀出席時尚品牌活動，她在接受訪問時被問到剛憑電影《像我這樣的愛情》奪得「第32屆香港電影評論學會大獎」-「最佳女演員獎」，首度奪得影后殊榮的她大表開心：「尤其是係同我老闆（古天樂憑《私家偵探》奪影帝）一齊攞呢個獎，係好感恩，因為我細個其實係好鍾意古天樂，係真心鍾意佢，大個咗之後又有機會可以一齊攞獎，好多謝電影評論學會，多謝投我哋票嘅評審。」續問到如何慶祝時，她就表示：「嗰日食咗米線，本來諗住打邊爐，但係有啲晏，因為我最近奉行十點就要上床，大概十點半到十一點就要瞓覺，所以我呢個禮拜都幾精神。（咩原因咁做？）因為我發現身體唔係幾好，真係要多啲休息嘅話，頭都冇咁油，因為個身冇咁濕，濕氣冇咁重會好啲。」

廖子妤現整體打扮時尚。（黃寶瑩 攝）

廖子妤指男友盧鎮業在《夜王》中演出好激

而提到新作《夜王》即將上映，電影中有不少大膽鏡頭畫面，她就表示：「喺電影入面都幾解放，冇乜嘢都攞晒出嚟。」講到男朋友盧鎮業在電影中亦有激戰畫面，她就揚言：「好勁，（睇到之後有冇㷫烚烚？）我覺得好正。（你喺戲入面有冇激戰？）大家可以入場睇吓。（你覺得邊個激啲？）好似佢激啲。」還表示在拍攝時沒有去監場，以免對方或其他演員會感到不舒服。

電影《夜王》有不少大膽鏡頭畫面。（影片截圖）

廖子妤擔心嫁不出去

另外，提到早前在陳穎欣（Yann）)婚禮上接到花球，廖子妤就表示自己已是第二次接到花球，擔心自己會嫁不出去，但現場傳媒就告知會好快嫁得出的，她笑言：「希望有好消息會話畀大家知。」