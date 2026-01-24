麥詩敏爸爸麥振江超寵女　做「跟得阿四」幫拍片台下影足全程

前無綫新聞主播麥詩敏（Gloria）自離巢後轉型做KOL及Slasher，瓣數多多，既做主持又寫書，日前（23/1）她現身為敖嘉年主持的HOY TV節目《橫素全中國》記者會做司儀。雖然離開主播台後自由度大增，但麥詩敏接受《香港01》訪問時就大嘆Slasher不易做，更自爆曾遇上「無賴」客拖糧，對方甚至寸爆叫她去告小額錢債，令她相當氣憤！



麥詩敏與爸爸麥振江。（林迅景 攝）

麥詩敏在台上主持記者會，爸爸麥振江在台下拍片影相，好有愛！（林迅景 攝）

遭拖糧半年終靠一招追回

麥詩敏坦言，初初轉型時確實不習慣，因為昔日主播工作穩定，現在則要自己發掘工作機會，更要處理最頭痛的「跑數」及收錢問題。她透露早前曾遇過一次極不愉快的追數經歷，對方拖欠一筆約五位數字的酬勞，「唔係細數。」

最令麥詩敏憤怒的是當她向對方追討時，對方竟然態度惡劣：「佢直情同我講，話『你自己去小額錢債處（告我）啦』！嗰下真係嚇親同好嬲。」她指對方相當不負責任，連員工薪金都拖欠。雖然被對方「兇」，但麥詩敏認為「做了事沒理由收不到錢」，於是展開長達大半年的追數行動。

麥詩敏與《橫素全中國》主持敖嘉年。（林迅景 攝）

不過她未有真的入稟小額錢債審裁處，而是做足功課，自行Google對方的商業登記資料，證實公司存在後，便不斷透過Email和WhatsApp轟炸對方，甚至出動相關PR施壓。經過一番「死纏爛打」，最終成功追回血汗錢，不用對簿公堂。

麥詩敏出版新書。(資料圖片/胡凱欣 攝)

爆爸爸麥振江家中設Studio極專業

雖然遇到拖糧小插曲，但麥詩敏依然享受現在的工作模式，特別是與爸爸、資深傳媒人麥振江父女檔拍片，在網上反應甚佳。麥詩敏笑指爸爸比她更專業：「佢好鍾意㗎，屋企打晒燈成個Studio咁，佢其實好留意。」

她更踢爆爸爸在家中地位超然，而且對製作有要求：「佢會幫手執手尾，但我拍嗰陣佢會好多意見，話個稿應該點講點講，始終佢係行家，有好多套路，好多時佢仲專業過我，打燈、收音全部唔過我手。」

麥詩敏經常拉埋爸爸麥振江一齊拍片。（IG截圖）