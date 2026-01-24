魏浚笙自爆投資逾7位數做音樂　返荷蘭探親玩雪好開心

男神魏浚笙（Jeffrey）一直是時尚界寵兒，昨日（23日）他獲邀出席時尚品牌活動，身穿啡色皮褸搭配西褲現身，盡現型男時尚感，相當帥氣。

魏浚笙相當帥氣。（黃寶瑩 攝）

今年專注音樂事業

魏浚笙在接受訪問時透露今年將專注在音樂事業上：「準備又要投資一個好大嘅數目，（做幾首歌同用幾多錢？）好多首歌，我諗今次都過7位數，而家努力見多啲大家，希望更多廣告商搵我。」

魏浚笙表示將投資逾7位數做音樂。（黃寶瑩 攝）

為好朋友呂爵安送上雙重祝福

續問到好朋友呂爵安（Edan）近日生日，有沒有送上祝福時，他就表示：「我早兩個禮拜，佢自己story post咗一個蛋糕，咁我就冇睇咩日子，我就話：『happy birthday bro，祝你身體健康，開開心心。』（你唔記得佢幾時生日？）我記得，跟住佢話『兩星期後喎，不過by the way，Thx在心中』，我話兩個禮拜後再講過，跟住就再講過。」笑言今年送了雙重祝福給對方。

另外，提到近日現身米蘭出席時裝周活動，在工作前順道回家鄉荷蘭探親的他，問到有沒有去玩時，他笑言：「今次落雪，但好開心，因為我聽講阿姆斯特丹好少落咁大雪，今次係可以玩到雪，都算係我人生第一次經驗，凍得嚟浪漫又開心。」