李現來港收藏美食想打卡　坦承不是高產演員感激粉絲多年支持

內地男星李現在海內外都擁有高人氣，昨日（23日）現身香港出席時尚品牌活動，吸引不少粉絲早早到場等候，他現身時更惹來全場歡呼聲不斷，相當震撼。

李現相當帥氣。（黃寶瑩 攝）

在香港已拍了很多照片

被問到這次來香港有沒有特別想體驗的美食或想去的地方時，李現就表示：「其實我們平常有一些社交軟件會把一些香港的美食或者想去的地方就收藏吧，這一次來就想去打卡一下走一走。」而作為一名愛拍攝的喜好者，問到香港這個城市特色有沒有為他帶來創作靈感時，他就指：「我覺得攝影愛好者如果來到香港，特別像老鼠掉進米缸，然後就一直拍，我剛剛在拍出發圖的時候，我已經拍完一卷膠卷了，還挺期待這次能在香港這趟旅程能拍出甚麼好看的照片。」

李現表示在香港已拍了一卷膠卷。（黃寶瑩 攝）

李現感激粉絲支持

人氣高企的李現，每去過一個地方旅遊，該地方就會變成熱門景點，帶旺當地旅遊發展，問到有沒有預想過這種情況發生時，他表示：「其實沒有，我現在比較喜歡融入生活，不管工作還是生活中，可以把當地的那種感受，通過互聯網跟大家分享，所以如果不管之前拍戲去的大理也好，泉州也好，包括像現在來香港工作也希望能出到一些好看的照片去跟大家分享，我覺得自己走過的路給其他人一些建議，或下次過來旅遊的一些選擇吧！」而對於粉絲的支持，他亦有說話想講：「我不是一位高產的演員，再加上現在娛樂圈更新換代非常的快，但依舊有很多粉絲支持我，然後一直在背後鼓勵我，我覺得其實這是互相情感的交流，所以我現在我覺得最近這兩年，我也更加從容和更加去願意去分享我的生活，這也是大家慢慢彼此交互的一個過程。」